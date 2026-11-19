Una mezcla de rotación para equilibrar cargas, un pack macizo para fortalecer las formaciones y una línea de back veloz para aprovechar las transiciones. Algunos de los apuntes de las decisiones que tomó Felipe Contepomi, que confirmó el equipo de los Pumas que visitará a Francia, el sábado, a las 17.10, por la sexta fecha del Nations Championship. La selección argentina intentará ahogar la fiesta que prepara el local en el inmenso Stade de France de París.

El entrenador argentino volvió a patear el tablero con siete cambios en el XV inicial para el desafío más complejo del 2026. Visitar a esta Francia, entonada tras el triunfo ante los Springboks, requiere un mayor grado de dificultad que, por ejemplo, el partido como local ante una Sudáfrica alternativa o la visita a Irlanda hace dos semanas. Además, este equipo de Les Bleus tiene un objetivo al alcance de la mano: clasificarse a la final de la primera edición del Nations Championship. Lo podría lograr incluso antes de jugar, en el caso de que Inglaterra e Irlanda no sumen puntos ante Nueva Zelanda y Sudáfrica respectivamente.

Facundo Isa regresará a la formación titular de los Pumas

La gran novedad de Argentina radica en el regreso a la titularidad de Facundo Isa, el octavo que tuvo un buen impacto desde el banco ante Italia y ahora tendrá su gran oportunidad con la camiseta 8. Será su segunda titularidad con Contepomi en un encuentro especial, en un país en el que construyó una carrera brillante: expuso su potencia en cada rincón de Francia con las camisetas de Toulon, Lyon y ahora en Pau. Una chance de oro para meterse de lleno en la pelea por un lugar en la Copa del Mundo de Australia. Ausente en casi todo el ciclo Contepomi, fue convocado en la lista por las lesiones de Joaquín Oviedo y Santiago Grondona y ahora conformará un pack pesado. Una de las premisas será fortalecer el scrum y el maul para empezar a imponerse en la batalla de los delanteros.

Para esa lucha de forwards ingresa Tomás Lavanini, fundamental con sus 128 kg y su fortaleza física. Ausente ante Irlanda e Italia llega fresco para conformar la segunda línea con Guido Petti; ambos fueron titulares en el 2014, la última vez que los Pumas derrotaron a Francia en París, en un encuentro bisagra para esa generación. En pos de afianzar el scrum se mantendrán Boris Wenger y Francisco Moreno como pilares, mientras que Julián Montoya ya está recuperado del golpe en el cabeza que lo marginó del duelo ante Italia. En ese pack fornido, Juan Martín Scelzo se mantendrá como titular en la ciudad que se desempeña habitualmente con la camiseta del Stade Francais.

Tomás Lavanini estará desde el arranque en el duelo de los Pumas ante Francia Gaspafotos / Prensa UAR

Si el pack se destaca por el peso, la elección de los backs por el vértigo. Contepomi se inclinó por Lucio Cinti por encima de Justo Piccardo y por Ignacio Mendy en lugar de Rodrigo Isgró, que estará entre los relevos. Lo de Piccardo se explica desde la medición de las cargas físicas. “Jugó 11 semanas seguidas. Bernard Laporte y Joan Caudullo no respetaron el acuerdo que teníamos con Montpellier y tuvimos que manejarlo en las últimas semanas con menos entrenamientos por las cargas. Ya vemos que su GPS empieza a bajar. Vimos algún mecanismo en el partido pasado que nos despierta alguna suspicacia de cansancio corporal”, explicó Contepomi en conferencia de prensa.

Además, Gerónimo Prisciantelli estará como fullback para complementar a Tomás Albornoz en el tándem de conducción. Ante Italia, Delguy no sirvió de apoyo para relanzar en esa función y Prisicantelli si puede adaptarse mejor a ese rol, también por su picardía para contraatacar. Necesita recuperar la confianza: su ingreso ante Irlanda fue pobre y contra Italia no se movió del banco. Mateo Carreras, el mejor de los dos tests de noviembre, quedó descartado por un golpe en el hombro. “Tuvo un golpe en el partido. No tiene una luxación en el hombro, pero tiene algo que para nosotros puede ser quirúrgico. Con esas cosas no arriesgamos. Él quería jugar, pero hacemos lo que es correcto y va a volver al club”, describió el entrenador.

La continuidad de Simón Benítez Cruz también es un signo del vértigo con transiciones rápidas que intentarán imponer los backs de los Pumas. Es el medioscrum con más capacidad de quiebre. No obstante, su rendimiento ante la Azzurra fue muy bajo y todo indicaba que volvería Gonzalo García, el de mayor jerarquía. El tucumano no estará ni siquiera entre los reservas, que tendrá a Agustín Moyano como opción en ese puesto. Una ausencia llamativa de un jugador que, cuando estuvo sano, siempre fue la primera opción para Contepomi. De hecho, en el último partido ante Francia, en el 2024, defendió muy bien a Antoine Dupont, la estrella local.

Gerónimo Prisciantelli tendrá mucha actividad como fullback; una de las apuestas de Contepomi Prensa UAR (Gaspafotos - Ramiro Vega)

El banco volverá a contar con seis forwards para energizar el pack en la segunda mitad. Allí estará Pablo Matera, un emblema en su test internacional n°130. Sólo 14 jugadores en la historia llegaron a esa cifra. También habrá otra figura de relieve como Pedro Rubiolo, mientras que Efraín Elías, Joel Sclavi y Mayco Vivas seguirán integrando esa segunda unidad. Al igual que Facundo Isa, Facundo Bosch tendrá una chance de oro para demostrar que puede ser una variante interesante como hooker de cara al Mundial de Australia.

La composición del banco deja algunos interrogantes por la escasa polifuncionalidad de los backs. No hay un centro natural en caso de que le suceda algo a los titulares, ni tampoco un fullback. Las lesiones de Juan Cruz Mallía y Santiago Carreras, sumado a la ausencia de Matías Moroni, complicaron el panorama en un plantel que sigue siendo corto en profundidad. En este contexto de bajo rendimiento, ganar en Saint-Denis sería dar un golpe. “Es uno de los mejores partidos para jugar. En el Stade de France, con 85 mil personas. Va a ser un partido de mucho ritmo y secuencias largas. Va a haber mucho caos o descontrol que es donde ellos se sienten cómodos”, señaló Julián Montoya.

La formación de los Pumas

Argentina: Gerónimo Prisciantelli; Bautista Delguy, Lucio Cinti, Santiago Chocobares e Ignacio Mendy; Tomás Albornoz y Simón Benítez Cruz; Juan Martín Scelzo, Facundo Isa y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (capitán) y Boris Wenger.

Suplentes: Rodrigo Isgró, Agustín Moyano, Pablo Matera, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Facundo Bosch.