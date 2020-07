jorge hiena barrios Crédito: twitter

29 de julio de 2020 • 08:42

No se detiene: a puntos de cumplir 44 años (el 1 de agosto), Jorge "La Hiena" Barrios sigue buscando desafíos sobre el ring. Según el portal NotiFight, el ex campeón mundial pretende desafiar a Gustavo "Eléctrico" Lemos, una de los mejores proyectos de la escena nacional. "Me dieron ganas hace unos días de pelear con el mejor de Argentina, el mejor liviano. Me fijé quién era el mejor, la verdad que no había visto mucho y ese era Gustavo Lemos. Yo quiero pelear con él en mi próxima pelea", explicó en una entrevista con el periodista Nicolás Jaime.

Según los especialistas, La Hiena Barrios tiene en su cabeza volver a conseguir algunos combates en el exterior ante los mejores boxeadores de su categoría. Para eso quiere mostrar que está en condiciones de hacerlo, primero, ante Lemos, el muchacho de Tres Arroyos, de 24 años y que está invicto: 24-0-0, 14 nocauts. "Para poder ganar un título mundial tengo que demostrar lo que tengo. Sé que tengo que dar lo mejor acá en mi país, para que mi país vea cómo estoy y que no es locura lo que pido. Entonces dije: 'tengo que pelear con lo mejor de Argentina y hoy el mejor es Gustavo Lemos'", explicó Barrios.

La Hiena, en Argentina, acusa solamente una sola derrota (53-4-1, 36 nocauts): en 1997, ante César Emilio Domine, en la Federación Argentina de Boxeo. El récord positivo que posee Barrios es una gran atracción para los promotores que imaginan un duelo atractivo ante el "Eléctrico" Lemos, quien está rankeado en los primeros puestos del FIB (Federación Internacional de Boxeo), división que domina el estadounidense de origen hondureño Teófimo López.

Barrios había vuelto al boxeo en diciembre de 2018 tras estar ocho años fuera de los rings, de los cuales casi tres años estuvo preso por ser responsable en la muerte de Yamila González, una joven de 20 años, que estaba embarazada, y falleció en Mar del Plata tras ser embestida en enero de 2010, por un auto que había sido chocado por una camioneta que manejaba el boxeador. Barrios tuvo su última pelea el 28 de septiembre de 2019, en Villa Carlos Paz, cuando derrotó por puntos en fallo dividido a Diego Chaves.

"Quiero llegar a ser campeón del mundo. Me encantaría pelear y si es posible este año con Lemos. Es el rival que quiero enfrentar. Me encantaría que la pelea sea en la FAB (Federación Argentina de Boxeo). Nada es imposible", cerró Barrios.