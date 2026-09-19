Juegos Suramericanos: el boxeador uruguayo Santiago Cardozo sufrió un tremendo nocaut en la final y debió ser llevado a un hospital

El boxeador uruguayo Santiago Cardozo sufrió un duro nocaut durante la final de la categoría hasta 65 kilos en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 y debió que ser trasladado a un sanatorio para su control tras la conmoción. La pelea por la medalla de oro tuvo un desenlace abrupto y a eso le siguió cierta tensión cuando debieron intervenir los médicos para su atención y traslado.

El Comité Olímpico Uruguayo informó que el deportista sufrió un traumatismo de cráneo, con una breve pérdida de conocimiento, luego de sentir el impacto de un zurdazo directo a la mandíbula del brasileño Yuri Falcão Reis durante el segundo asalto. En ese momento, el árbitro no tardó en marcar el final del combate y advertir al personal de asistencia que subiera al ring del estadio Invencible Rafaela.

El golpe del brasileño Yuri Falcão Reis envió a la lona inconsciente al uruguayo Santiago Cardozo en la final por la medalla de oro en la categoría hasta 65kg de los Juegos Suramericanos captura

Tras un primer round parejo, en el que los jueces le dieron una ligera ventaja a Falcão Reis por 3-2, el brasileño supo aprovechar un instante en el que el charrúa quedó con la guardia baja y sacó un furibundo directo que lo derrumbó, golpeando la cabeza con la lona. Tendido, sin señales de recuperarse y con la mirada perdida, rápido necesitó de una asistencia que fue más allá del cuadrilátero.

Le quitaron el protector bucal, le pusieron un cuello ortopédico y lo subieron a una camilla, en la que fue llevado hasta la ambulancia que lo transportó hasta el hospital. “Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas”, indicaron ya en la madrugada desde la organización sobre el boxeador que quedó bajo control médico.

¡¡UNA LOCURA!! Tremendo KO del brasileño Yuri Reis al uruguayo Santiago Cardozo para quedarse con la Medalla de Oro en la categoría hasta 65kg.



📺 Los #SuramericanosSantaFe2026, por el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/ggYJ5mx99M — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026

Así, los primeros exámenes médicos llevaron tranquilidad después del fuerte episodio protagonizado. Y en lo deportivo, Falcão Reis terminó celebrando la medalla dorada sin la presencia de su derrotado, que en medio de un ambiente ya menos ruidoso por la incertidumbre del caso fue retirado ante un público que seguía la situación entre murmullos, tibios aplausos y caras de preocupación, sobre todo en los que estaban en las filas más cercanas al camino de salida.

Cardozo había llegado a la definición por el oro después de imponerse en las semifinales en fallo dividido a Fabián Williams, un representante de Curazao. Pero las expectativas de sostener su marcha victoriosa para quedarse con la presea más deseada encontró un desenlace repentino en la mitad del segundo round.