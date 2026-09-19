Kevin Ramírez: el changarín y barrendero que se convirtió en aspirante a campeón mundial de los cruceros

El bonaerense Kevin Ramírez jamás pensó que su vida sustentada en los oficios de boxeador de cien mil pesos el round, changarín forzudo del Mercado Central y barrendero de las calles de Caballito, tendría un cambio supersónico en menos de un año que lo llevaría a protagonizar -este sábado, a las 16.50- una pelea trascendental. Con un sinfín de agregados: el ranking mundial de los cruceros, la clausura del verano mediterráneo en el pueblo de Trinità d’Agultu Vignola, Cerdeña (Italia), y el regreso de la televisión abierta nacional, con su canal líder, Telefe, transmitiendo pugilismo tras 29 años de ausencia, inmiscuyéndonos en una sentida nostalgia.

Más allá de la atracción que despierta su cotejo de 10 rounds con Jonathan Kogasso, congoleño nacionalizado italiano, por el titulo internacional Bridger (CMB) –con peso pactado en 92 kg-; el objetivo de Ramírez es la obtención de una imperiosa victoria en este momento perdedor del boxeo argentino tras las caídas de Francisco Verón, Lucrecia Manzur y Alan Chaves. Y esto produce una presión máxima.

La vuelta de la TV abierta

Después de aquellas esperadas peleas de ida y vuelta entre el cuádruple campeón panameño Roberto Mano de piedra Durán y el santacruceño Jorge Locomotora Castro, también campeón mundial mediano, que repartieron victorias en Mar del Plata y Panamá, en 1997, Telefe se ausentó de los cuadriláteros. Pese a un pasado añorado de relación con este deporte. Desde los tiempos de su origen estatal: el viejo Canal 11, épocas de blanco y negro, cuando el relato de Ulises Barrera consagraba a Carlos Monzón campeón del mundo ante un derruido Nino Benvenuti. Hubo luego pomposas producciones en el clásico de Marvin Hagler vs. Roberto Durán, en 1983, cuando un auspiciante exclusivo, Renault Argentina, patrocinó ese evento, cuya previa en los estudios fue presentada por Pinky y Bernardo Neustadt, las dos figuras más cotizadas del medio por entonces, causando una conmoción absoluta.

La potencia de Marvin Hagler lastima a Roberto "Mano de Piedra" Durán, en noviembre de 1983, en Las Vegas. Anonymous - AP

El propio Canal 11 emitió las primeras peleas de Juan Domingo Martillo Roldán ante Frank Fletcher y Marvin Hagler en Las Vegas con ratings asombrosos. Y luego, tras su privatización, Telefe. Hubo coberturas épicas en 1990, como aquel match en el que Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, noqueó en el último segundo a Meldrick Taylor; el regreso de Mike Tyson –tras perder su corona-, cuando superó en el primer asalto a Henry Tillman, en Las Vegas, como así también la inauguración del casino-hotel Trump Taj Majal en Atlantic City –obra faraónica de Donald Trump-, en donde Thomas Hearns venció a Mike Olajide y los relatores recibimos como cortesía los cuartos gratuitos por gentileza de quien sería luego presidente de Estados Unidos. Posteriormente, las transmisiones decrecieron.

La histórica pelea entre Marvin Hagler y Juan Domingo Roldán

Ciclos históricos

Canal 13 tomó a su cargo, con el nombre Entre las Sogas, los célebres miércoles pugilísticos originados en Canal 7 en la década del 60. Desde aquel célebre tape de Nicolino Locche, campeón ante Paul Fujii en Japón, difundido en El mundo del espectáculo en 1968 hasta el rutilante combate de Oscar Bonavena, frente a Muhammad Alí, que marcó 92 puntos de audiencia, sólo superado en el siglo XX por la inquietante cobertura de la llegada del hombre a la luna.

Canal 13 tuvo a su cargo los combates mundialistas de Carlos Monzón y compartió con Canal 11 gran parte de los cotejos de Víctor Galíndez.

Ring Side 2

La empresa Hit Producciones, liderada por la familia Irusta Cornet, decidió potenciar la señal del Canal 2 de La Plata, transfiriendo sus contactos con las empresas Luna Park y Top Rank, desde su pantalla habitual, Canal 11, hacia la emisora platense, que aún requería de antenas especiales para poder ser captada en Capital Federal.

Mike Tyson pone en la lona a Michael Spinks en 1988 Neil Leifer - Getty Images

Apoyados en los grandes combates de “Los Fabulosos 4”: Hagler, Hearns, Leonard y Durán, el viejo Canal 2 se hizo popular. Clásicos de ring como Hagler vs. Hearns, Leonard vs. Durán, Hagler vs. Leonard, Hearns vs. Roldán, Leonard vs. Lalonde y Tyson vs. Spinks desfilaron por esa pantalla. Luego, conflictos de intereses entre Irusta Cornet y Héctor Ricardo García, nuevo accionista del canal, acabaron con este deporte en esa pantalla.

KO 9 y América TV

En la década del 90, el ciclo semanal K0 9, emitido por el canal de Alejandro Romay, todos los sábados desde la Federación de Box, causó gran suceso. Superó las mediciones del programa teatral que lo antecedía, Alta comedia, donde se lucían Rodolfo Bebán, Irma Roy y Raul Rossi, entre tantos, eyectando a boxeadores como Jorge Locomotora Castro, Juan Martín Coggi, Julio César Vásquez, Marcelo Domínguez y Carlos Salazar. Destacó dos episodios. Uno, celebre: el antológico KO de Castro a John David Jackson, en Monterrey, en 1994; otro, vergonzoso: la retención mundialista de Coggi sobre el colombiano Eder González, en Tucumán, en 1993, en el descaro boxístico mas expuesto de todos los tiempos en nuestro país.

Látigo Coggi, ante Frankie Randall, grandes duelos de los años 90 LA NACION

En tanto, América TV impuso presencia en los festivales de Don King en Norteamérica a mediados de los 90. Entre los duelos destacados, estuvo el de Mike Tyson y Evander Holyfield, con la mordida de oreja incluida, en 1996-1997.

La relación entre Eduardo Eurnekian, presidente de America, y Don King era muy peculiar. Alguna vez, Carlos Erbojo, inolvidable productor ejecutivo de esa señal, nos dijo: “Eduardo recibió a King en su departamento de Nueva York. Sin interrumpir sus ejercicios de bicicleta fija y en calzoncillos, le dijo al promotor: “Ahí tenés un portafolio con un millón de dólares. Contalos”. El promotor, sin mirarlo, le respondió: “Está bien, estoy apurado”. Y ahí terminó el encuentro.

De vuelta a Cerdeña

El presente encuentra el duelo Ramírez-Kogasso en Cerdeña, que transmitirá Telefe. Kevin Ramírez, de 26 años, ganó cinco peleas en Riad, Arabia Saudita, el año último. Se adjudicó el certamen Gran Prix del CMB y un cheque superior a los 100.000 dólares por superar a pesos pesados naturales que le llevaron casi 30 kilos de diferencia en dos ocasiones. Y ello maravilló a los clasificadores del CMB que lo ubicaron en el 12° puesto en el peso inferior, el de los cruceros.

Kevin Ramírez, en plena preparación en un gimnasio de Cerdeña

Tiene 12 victorias (4 KO) y dos empates. Es físicamente chico para los pesos grandes. De pegada justa y buen temperamento. No bien ganó el certamen de Riad, sólo atinó decirle a su apoderado, Mario Margossian: “Si conoce a Pablo Moyano, por favor, dígale que me ponga en planta permanente”. Desconocía que su caja de ahorros recibía un ingreso suculento.

¿Quién es Kogasso? Un púgil de 31 años y 19 victorias (11 KO). Ubicado 26° en el escalafón. Un adversario de buena línea. Técnico y seguro. Al igual que Kevin, afrontará la pelea más riesgosa de su campaña. Él también sufrió saliendo del Congo en una vieja barcaza que pocos sabían si llegaría destino. Y así entró a Italia como pudo por el puerto de Génova y comiendo lo que encontraba en el camino. Hoy es admirado por toda una península que le pide que repita las historias de sus coterráneos Nino La Roca y Sumbu Kalambay en estas tierras.

Hay dos grandes historias. De vida y de boxeo. Ojalá la TV abierta Argentina, tenga los mejores argumentos para ilustrar todo esto con una muy buena pelea.