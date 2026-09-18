San Lorenzo vs. Boca, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

San Lorenzo y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Es el único clásico de este fin de semana, por lo que ambos clubes buscan el triunfo en pos de la alegría de sus hinchas. El encuentro está programado para las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Ciclón, que viene de empatar 1 a 1 con Independiente en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 11 puntos. El xeneize, por su parte, está quinto en la clasificación general del Grupo A con 14 unidades al igual que Independiente, con el que también está igualado en diferencia de goles pero lo supera por tener más tantos a favor. En la última jornada le ganó 3 a 1 a Central Córdoba en la Bombonera.

San Lorenzo empató con Independiente en la fecha pasada y buscará reponerse frente a Boca Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de marzo de este año, en el marco de la décima fecha del Apertura. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en la Bombonera por los goles de Santiago Ascacíbar -B- y Gregorio Rodríguez -SL-. El antecedente más reciente en el barrio porteño del Bajo Flores, en tanto, es del 8 de noviembre de 2023, cuando empataron 1 a 1 en la Copa de la Liga por los tantos del paraguayo Adam Bareiro para San Lorenzo y del uruguayo Miguel Merentiel para Boca.

San Lorenzo vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 10 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 20 de septiembre.

: Domingo 20 de septiembre. Hora : 14.45.

: 14.45. Estadio : Nuevo Gasómetro.

: Nuevo Gasómetro. Árbitro: Nazareno Arasa.

San Lorenzo vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 14.45 en el barrio porteño del Bajo Flores y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.21 contra los 3.70 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.04.