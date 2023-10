escuchar

La formoseña Marcela “La Tigresa” Acuña peleará hoy en Dinamarca por uno de los tantos títulos regionales que buscan encontrar brillo en la tonalidad del metal que los define: campeonato Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

A los 46 años, con una vida vertiginosa que parece emerger del guión de la telenovela “Rosa de Lejos”, cuando Leonor Benedetto conmovía al país allá por los ‘80, sigue luchando por permanecer en el cuadrilátero y por hallar un nuevo modo de vida. Que busca y no encuentra. Una manera de afrontar el presente y el futuro con una renovada actividad, con bases de motivación, superación y objetivos de realización como los que contenían sus sueños cuando llegó por primera vez a Buenos Aires con su marido, Ramón Chaparro, 23 años mayor.

El afiche del duelo de este sábado entre la formoseña Acuña y la danesa Sarah Mahfoud, por el campeonato Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Dirimirá con la danesa Sarah Mahfoud en un match de diez rounds –sin coronas mundiales en juego–, que se llevará a cabo en el Royal Arena de Copenhague, Dinamarca, y que parece esfumarse como una mera curiosidad en la cartelera pugilística del fin de semana.

Acuña, que superó un traumático período de Covid y neumonía en 2021, sigue “estirando” su último tiempo pugilístico. Lucha por una paga salvadora y un combate épico que pueda detener el paso del tiempo y cotizar un impresionante récord profesional de 64 peleas, con 53 triunfos (20 KO), 9 reveses y 2 empates. Además, 34 combates fueron por disputas ecuménicas oficiales. ¡Estadísticas formidables!

Tiempos de reality de cocina: Acuña y una incursión televisiva Instagram @masterchefargentina

A los 17 años era mamá de dos hijos. Incursionó en el baile español, se inició en artes marciales y por curiosidad comenzó con el boxeo. Hasta le costaba expresarse cuando Chiche Gelblung y Mauro Viale “fogoneaban” el lanzamiento del pugilismo femenino ante la visita ilustre de la icónica campeona norteamericana Christy Martin, con quien inmediatamente combatió perdiendo por puntos en 10 rounds en Pampano Beach, Florida. Hoy, a los 46, es abuela de dos nietas, mantiene un físico privilegiado y se esfuerza en promover todo lo que hace como en este caso. Invita cálidamente a ver su match por Pluto TV. Lejos de las rimbombantes promociones que anticipaban sus batallas por TyC Sports, Fox o ESPN, en tiempos no muy lejanos. Otro rating. Otras pantallas.

Pasó por la política y no perduró. Fue inestable. Militó en el Partido Justicialista, Frente de la Victoria y Frente Renovador. No tuvo eco ni permanencia en ese ámbito. Transitó la TV por los programas más populares. Desde Tinelli a MasterChef. Y no logró afianzarse.

"La Tigresa" Acuña, Sergio Massa y Naidenoff, en un acto politico en Formosa Frente Renovador

Nadie encuentra las razones a todos estos vericuetos. “La Tigresa” ha sido, junto a Luciana Aymar y Paula Pareto, una de las más destacadas y ejemplares atletas del deporte femenino nacional en el Siglo XXI. Por lo tanto, no debería extender tanto el controversial final de su carrera. Los golpes después de los 40 años son poco aconsejables. Sobre todo, para recibirlos. Hay otras vías de subsistencia en el día a día de los campeones. Quizás aún forcejea con todo esto. Y si no halla las salidas por su cuenta, alguien tendría que orientarla.

Es una persona valiosa y atractiva. Un buen espejo para reflejar a los más jóvenes. Desde los escritorios, desde la calle o en los gimnasios. Hoy por hoy sería mucho más provechosa allí que buscando un “beneficio cambiario” con peleas riesgosas en el ring. Esta es la clave para su última gran victoria.