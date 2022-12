Cuándo pelea la Tigresa Acuña vs. Débora Dionicius, por la revancha y el título mundial

escuchar

Marcela ‘La Tigresa’ Acuña cierra el 2022 arriba de un ring: este viernes enfrentará a Débora Dionicius en el club Sarmiento de Resistencia, Chacho, por el título interino supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La pelea será la más importante de una velada que comenzará a las 21 y la transmitirá en vivo TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en TyC Sports Play. Antes, en el semifondo, se medirán Fabián Maidana y Carlos Aquino.

La formoseña (50-8-2 con 20KO) de 46 años vuelve a presentarse en la división en la que se destacó y logró cuatro coronas internacionales en las cuatro federaciones más importantes del boxeo, tras enfrentar y derrotar en septiembre pasado a Laura Griffa en una contienda por el título argentino de peso pluma.

En su última presentación Marcela Acuña derrotó por puntos a Laura Griffa Boxeo de Primera - Boxeo de Primera

La velada en Resistencia incluye otras cuatro peleas: Joaquín Díaz vs. Roberto Rojas; Maximiliano Chaparro vs. Guido Romero; Santos Díaz vs. Jonathan Juárez; y Marcelo Maciel vs. Esteban Espíndola. Los combates serán en la antesala del de semifondo y fondo.

La última vez que Acuña y Dionicius se subieron al mismo cuadrilátero fue a fines de noviembre de 2021 y lo hicieron nada más y nada menos que en el Luna Park, que volvió a recibir una velada después de ocho años y lo hizo al 60% de su aforo total por las restricciones que regían a raíz de la pandemia de coronavirus. Esa noche, en el marco de la cita “La leyenda continúa”, ‘La Gurisa’ ganó por puntos y se coronó como nueva campeona mundial interina peso pluma de la OMB. Para la formoseña significó su primera derrota en ese mítico estadio.

La crónica de LA NACION de la primera pelea entre Acuña y Dionicius

Muy lejos estuvo esta reapertura de lo que fue la consagración de Omar Narváez ante el nicaragüense Adonis Rivas, en 2002. La principal causa de que el Luna Park haya lucido casi vacío, fue las restricción sanitarias que rigen para los estadios cubiertos con un 60 por ciento de aforo. La otra fue el prejuicio de una cartelera sin nombres tan convocantes, con más promesas que realidades. Apenas 3000 personas disfrutaron in situ del triunfo por puntos de Débora Dionicius ante Marcela Acuña.

Sin embargo, la novela de la Gurisa Dionicius no tuvo un final clamoroso, bañando del rugido de la multitud. El público no explotó cuando el árbitro Stella, que se despedía de la actividad, le levantó el brazo en señal de triunfo. Y, en cierta medida, fue lógico: Dionicius no era la protagonista de la noche. Se robó el papel boxeando mejor que la Tigresa. Después de todo, algunos actores, entre ellos Nazareno Casero y Marcelo Mazarrello, fueron al Luna atraídos por la marca registrada de un icono de Buenos Aires y la pionera del boxeo femenino en Argentina.

La entrerriana Débora Dionicius le cortó el invicto a Marcela 'La Tigresa' Acuña en el Luna Park Santa Cruz Alejandro - Télam

El combate fue tan malo que ni siquiera hubo ánimo para que desde la popular apareciera el ingenio para quejarse. Lo que le escamoteó el cariz palpitante a la pelea por el título mundial pluma interino de la Organización Mundial de boxeo. La platea de Bouchard y el ring side estuvieron como sedados, casi contagiados por los arrestos desesperados de la Tigresa, que a sus 45 años deberá comenzar a pensar seriamente en el retiro de la actividad. “Estoy muy feliz, sin palabras, es una noche soñada. Sabía que era mi oportunidad. Gracias Marcela. Estaba muy motivada para esta pelea y me preparé de la mejor manera. Llevamos el título para Entre Ríos”, explicó Dionicius, de 31 años y un récord de 32 triunfos y tres derrotas.

Como esos amores que se juran amor eterno, el Luna y el boxeo forjaron su historia con idas y vueltas. El primer impase pasó en 1989, cuando Locomotora Castro y el Puma Arroyo se prestaron a una efímera reapertura, dos años después que Tito Lectoure bajara los cortinados agobiado por la crisis económica de entonces. Después, en 2002, el tiempo, que parece transcurrir más rápido que la lógica más pura, le dio forma al sueño astillado de Tito y convirtió a Omar Narváez en ídolo de la nueva era. Hasta que una mañana amanecimos con la noticia de nuevos dueños y rumores de demolición. Pareció el fin, pero no lo fue.

Este sábado 20 de noviembre de 2021 volvió el boxeo al Luna Park, pero no volvieron los murmullos incesantes ni el glamour en el ring side. Hubo parte grande de su esencia ausente. Fue una noche sin euforia y escasos aplausos. Aunque en cierto modo volvieron las ganas de imaginar las mejores noches de Nicolino Locche con su astucia de torero, las esperanzas de recordar la prestancia de Horacio Acavallo, la furia de Víctor Galíndez y el Pio-Pio de Oscar ‘Ringo’ Bonavena. Porque después de todo, el boxeo es su historia, la que le dio origen, la razón a su existencia.

LA NACION