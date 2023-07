Sorpresa: el Top 60 que fue suspendido por doping por los próximos 18 meses

escuchar

Hace apenas un par de semanas, Mikael Ymer dio una de las sorpresas en Wimbledon, al eliminar en la segunda rueda del tercer Grand Slam de la temporada al estadounidense Taylor Fritz, número 9 del mundo, con parciales de 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 y 6-2. Después de estar dos sets abajo, el tenista sueco consumaba una de las mejores victorias de su carrera. Luego se despidió del All England con una caída en cinco parciales frente al colombiano Daniel Elahi Galán.

Algunos de los seguidores del tenis argentino también lo recordarán a Mikael Ymer como un verdugo del equipo nacional en la Copa Davis del año pasado. En la antesala de las finales del año pasado, Argentina perdió por 2-1 con Suecia, en uno de los encuentros del round robin que se jugó en Bologna, y allí Ymer, que por entonces era el 98° del ranking, se impuso a Diego Schwartzman (17°) por 6-2 y 6-2.

Una postal de hace unos meses: Mikael Ymer festeja tras ganarle a Diego Schwartzman en la Copa Davis Massimo Paolone - LaPresse

Pero esta vez, Mikael Ymer, actualmente 51º en la clasificación ATP, aceptó que fue sancionado con una suspensión de 18 meses, debido a incumplimientos de sus obligaciones de estar disponible para asistir a los controles antidopaje.

Ymer explicó que fue acusado en enero de 2022 por la Federación Internacional de tenis de no haber estado presente para controles fuera de competencia en un periodo de doce meses. En un mensaje en la red Twitter, el tenista comentó: “La ITF me acusó de una posible infracción de las normas antidopaje por haber faltado en tres intentos de control fuera de competición durante 12 meses. Luché contra esa acusación en una audiencia y fui absuelto por un tribunal independiente de tres árbitros en junio de 2022. La ITF apeló esa decisión, a pesar de que los árbitros que me absolvieron fueron designados según sus propias reglas, y le pedí a la Corte de Arbitraje Deportivo llegar a una decisión diferente sobre los mismos hechos, en virtud de los cuales ya había sido absuelto”.

“Ayer supe que la Corte de Arbitraje Deportivo me ha suspendido del tenis profesional durante 18 meses, a pesar de que nunca he usado ni he sido acusado de usar sustancias prohibidas. Habiendo sido absuelto una vez, y manteniendo de todo corazón la certeza de que no he cometido falta en esa tercera regla, considero injusta la decisión de juzgarme nuevamente y posteriormente declararme culpable”, amplió.

Mikael Ymer, durante un partido reciente frente a Mackenzie McDonald, en el césped de Eastbourne GLYN KIRK - AFP

“Además de eso, me resulta difícil comprender que hayan decidido una suspensión de 18 meses como un castigo justo. Entiendo que estas reglas se establecieron para proteger la integridad de nuestro deporte y que están ahí por una razón. Sin embargo, creo no haber violado esas reglas, y mi conciencia está tranquila”, finalizó el sueco en su exposición pública sobre el fallo.

Según el TAS -la sigla en inglés de la Corte Arbitral, con sede en Lausanna-, Ymer no había indicado previamente dónde se encontraría los días 2 de abril, 10 de agosto y 7 de noviembre de 2021.

Los tenistas, de acuerdo con una reglamentación antidopaje que deben firmar antes del comienzo de cada temporada, deben avisar con antelación su ubicación para permitirles a los investigadores encontrarlos en caso de la realización de un test sorpresa. A partir del tercer incumplimiento en una misma temporada, quedan expuestos a recibir sanciones, tal como sucedió con Ymer. No obstante, la sanción dictaminada por el TAS es más ligera que la pena de dos años demandada por la federación.

