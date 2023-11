escuchar

El tenista Novak Djokovic y toda la delegación serbia debió someterse a un control antidoping en la previa de su cruce de cuartos de final de la Copa Davis contra Gran Bretaña, a lo que el número 1 del mundo se negó y luego expresó su fastidio. Eventualmente, el conjunto balcánico terminó venciendo por 2-0 en la serie, y Djokovic obtuvo el punto definitivo luego de superar a Cameron Norrie por doble 6-4 en Málaga, lo que amplió su racha de triunfos en el torneo a 21 en los últimos 12 años.

En particular, Nole apuntó a la organización del campeonato por intentar realizar el control antes de jugar, cuando normalmente se procede una vez finalizado el encuentro: “Es la primera vez que me pasa. No tiene sentido hacerlo antes cuando voy a estar después del partido. Todavía no he completado el control, pero ya he dado una muestra de sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina”.

21 consecutive Davis Cup singles match wins ✅@DjokerNole books Serbia’s place in the semi-finals with a straight sets victory against Cam Norrie, 6-4, 6-4 🇷🇸#DavisCupFinals | @TSSRBIJE pic.twitter.com/qZlYW1UXQC — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2023

“Un hombre me ha seguido durante horas. He discutido con él porque no me ha pasado algo así en mis 20 años de carrera. Recibí una notificación una hora y media antes del partido. Tengo mi rutina y no necesito distracciones. Es una decisión totalmente ilógica. Cuando he hablado con el representante de la agencia de dopaje, me han dicho que era porque el partido terminaría muy tarde, que era para darle tiempo de descanso al otro equipo, pero le he dicho que el ganador no jugaba mañana. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites”, continuó Djokovic en su reclamo.

El serbio, que viene de obtener también el US Open y el Torneo de Maestros, también se convirtió en el jugador de su país con más triunfos en la historia de la Copa Davis con 44, superando a Nenad Zimonjic. El primer punto de la serie lo había conseguido Miomir Kecmanovic, entrenado por David Nalbandian, que superó a Jack Draper, que tuvo que actuar por las bajas de Andy Murray y Dan Evans, por doble 7-6. Italia será el rival en la próxima instancia, porque se verá otro cruce entre Djokovic y Jannik Sinner, el tercero en las últimas dos semanas.

Djokovic superó a Norrie por doble 6-4 y se medirá ante el italiano Jannik Sinner en las semifinales de la Copa Davis JORGE GUERRERO - AFP

Durante esta etapa del torneo, el número 1 contó con el apoyo de sus padres, hermano y algunos amigos de su país, algo que hizo el triunfo aún más especial para él: “Ellos me dan la energía que necesito. Es una semana muy diferente a lo normal. Es un honor absoluto representar a tu país y mucha responsabilidad. Recordábamos estos días con el equipo cómo aquella victoria en 2010 contribuyó al crecimiento de nuestras carreras. Una Copa Davis me la tomo muy en serio, espero que sigamos avanzando”, reflexionó.

En el otro lado del cuadro, Australia selló este viernes su pase a la final del torneo por segundo año consecutivo después de vencer a Finlandia por 2-0. Primero llegó el turno de Alexei Popyrin, que despachó a Otto Virtanen por 7-6 y 6-2, y en el segundo turno Alex de Miñaur hizo lo propio contra Emil Ruusuvuori por 6-4 y 6-3. De este modo buscarán volver a alzar el campeonato que el año pasado les fue negado por Canadá, y que no consiguen desde 2003, con su actual capitán Lleyton Hewitt como protagonista.

