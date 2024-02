escuchar

Si en el Alto Valle del Río Negro, donde nace la Patagonia argentina, usted pregunta por los Vidal, le responderán al instante: “¡Sí, los combatientes de Malvinas, los boxeadores, gente gaucha y muy sanguínea, le aconsejo no litigar con ellos!”. Y así es esta historia con una tradición llena de acción. La noticia que analizaremos hoy aún no tuvo el efecto esperado. Todavía no ha sido comentada a fondo: Tina Vidal, heredera de los sueños pugilísticos de una familia muy mentada en el deporte regional que por “romerías y reparos” mutó de Cipolletti (Río Negro) a Centenario (Neuquén), es la protagonista de hecho rimbombante en la historia del boxeo femenino nacional: peleará por la corona mundial de los pesados (CMB) –nada más y nada menos– frente a la canadiense Vanessa Lepage-Jaonisse, en Montreal, el próximo sábado 9 de marzo.

Tina Vidal, boxeadora

¿Quién es Tina Vidal y porqué llega a esta pelea?

Abril Argentina Vidal tiene 24 años. Es hija de Fabio Pucará Vidal, un ascendente welter junior que boxeó entre 1994 y 2000 y que tomó como apodo de batalla el nombre de los aviones que defendían en suelo malvinense. Su hermano mayor y manager, Hugo Escobar, combatiente en la gesta histórica y condecorado con medallas de honor, fundó la productora pugilística 2 de Abril, que promovió la carrera de Fabio y diagramó los inicios de Tina, que como legado del patriotismo isleño fue bautizada con los nombres Abril y Argentina.

Tina tiene dos hermanos boxeadores, Hugo y Ezequiel, y dos hermanas que también militan en el amateurismo, Abigail y Ángela. Al terminar sus estudios secundarios empezó a competir. Le agradaba jugar al handbol, pero el cuadrilátero pudo más.

Debutó como profesional venciendo a Natalia Juárez, en 2018. Un año después ganó el título sudamericano mediano junior (69.850 kg) ante la bonaerense Yamila Reynoso y eso le dio derecho a pelear y perder por puntos -en gran combate- con la costarricense Hanna Gabriels por la corona mundial de la OMB. “Me ganó trabajando sólo los últimos 20 segundos de cada round. Y eso vieron los jurados y lo incorporé, de ahí en más, en mi manera de pelear”, nos confesó sin rencores y con una sonrisa.

Su vida tomó otros rumbos tras aquel desafío: la maternidad. El nacimiento de Israel, en 2020, la alejó de la competencia hasta el 6 de agosto de 2022, cuando batió por puntos a Nerina Salafía con un peso de 79 kilos. Algo así como 10 kilos más de los habituales. Su cuerpo cambió y la obligó a subir varias divisiones.

Tiene 10 victorias (4 KO) y una derrota. Acumula mucho exceso de peso en sus piernas y eso la mantendrá en las categorías grandes. Mas fuerza y mas lentitud. ¿Y su rival? Lepague tiene 28 años y una frustración mundialista al perder con Alejandra Jiménez en Cancún, en 2017, por el cetro pesado. Acusó entonces 105 kilos en modo excepcional. Ganó por puntos sobre Timea Nagy el 8 de septiembre pasado, su último match, pesando 82 kilos. Su récord es de 6 triunfos (2 por KO) y una derrota. Tiene menos jerarquía que Vidal.

Los nuevos límites en pesado

El mexicano Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó a LA NACION desde México las variantes del peso pesado femenino en la entidad que preside: “Suprimimos las categorías mediopesado, crucero y bridger. Todo aquello que transcurra sobrepasando los supermedianos (76,200 kg.) habilitará a sus contendientes a pelear por el mundial de peso completo. Las clasificadas en el viejo escalafón pesado no mostraron inquietud alguna por disputarlo. Por eso abrimos el ranking para postular esta vacante”.

A Tina Vidal le sobran ganas. Tuvo fortuna en un cambio reglamentario inesperado. El boxeo es esto: sueños, deseos y oportunidades en un abrir y cerrar de ojos. Que las sepa aprovechar.