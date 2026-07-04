Un sueño en París: La Doctora Carabajal va por su cuarta oportunidad por el título del mundo

La porteña Karen Carabajal, quién jamás expuso en público su condición de psicóloga social especializada en violencia familiar y drogadicción, repetirá por cuarta vez una experiencia no muy frecuente en el boxeo profesional: volver a combatir por un título mundial.

Jamás pudimos deducir si le agrada o malhumora que la llamen La doctora en los relatos o comentarios pugilísticos. Pero es un mero detalle en una rica historia deportiva.

Su combate de este sábado, en Creteil, París, ante la idolatrada boxeadora local Estelle Mossely, por el título mundial liviano interino de la AMB, implica el reconocimiento a su constancia, disciplina y muy buena manera de boxear en trece años de profesionalismo. Nunca decayó, y dirimió con las mejores exponentes internacionales dejando una excelente impresión.

Observadora, de pocas palabras, de físico espigado y atléticamente bien formado desde su primer día de trabajo con el mismo profesor de toda su carrera: Fernando Albello. Se prepararon en el Almagro Boxing Club y actualmente en el Club Defensores de la Boca. Estas alianzas entre entrenador y discípulo que resultaron consagratorias de duplas ilustres en este deporte como las de Nicolino Locche y Paco Bermúdez o Carlos Monzón y Amílcar Brusa, se van diluyendo con el tiempo. Pero en este caso, por fortuna, se mantuvo.

A los 36 años y con un récord de 25 victorias (4 KO) y 3 derrotas, Carabajal deberá esforzarse al máximo para no repetir sus frustraciones anteriores. Todas valiosas y memorables.

Algo más que tres derrotas

Karen dio batalla siempre en sus oportunidades mundialistas. Y vale la pena evocarlas. La primera fue la más importante. Perdió por puntos con la irlandesa Katie Taylor el 29 de octubre de 2022 en el Wembley Arena de Londres, por el titulo liviano unificado.

Taylor dirimía por entonces la primacía absoluta sobre el liderazgo femenino con la puertorriqueña Amando Serrano, a quien vencería luego en tres ocasiones. Carabajal hizo un gran combate y fue vital para su cotización.

Karen Carabajal, en acción frente a Katie Taylor

La segunda oportunidad fue una consecuencia de esa notable exposición. Perdió por puntos frente a la británica Rhiannon Dixon, en Manchester, por el cetro liviano vacante de la OMB.

Y por último, su tercera chance resultó un verdadero atraco. Fue en Bologna, Italia, donde cayó en decisión dividida con la africana Pamela Sawa por el titulo liviano IBO –segunda línea de consideración– en un veredicto escandaloso.

Su campaña tuvo una particularidad que se convirtió en una gran virtud; siempre en el mismo peso: 61,237 kg.

Su rival, Moselly, es adorada por los franceses. Sobre todo, por el recuerdo de su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ganada en la misma jornada en que Tony Yoka, su pareja de entonces, conquistaba la misma presea para el boxeo francés en peso pesado. Aquel beso apasionado de ambos en el podio recordó ilustres escenas de amor de los ídolos franceses como Marcel Cerdán y Edith Piaf (por supuesto, salvando grandezas y distancias).

Toda aventura en París despierta sueños, encantos y emociones. Quizás Karen, desconozca las historias de Carlos Gardel por las calles de Montmartre, o de las peleas de Carlos Monzón promovidas por el notable Alain Delon. Sin quererlo, está envuelta en una aventura semejante. Sin tanto romanticismo ni contornos majestuosos. Ojalá terminé bien.