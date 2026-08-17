Colapinto: Ciclismo con un quíntuple campeón del mundo, las actualizaciones que necesita Alpine y el asiento para 2027

Los camiones de las escuderías dejaron las fábricas y ya están en Zandvoort, donde el fin de semana, con el Gran Premio de Países Bajos, la Fórmula 1 retomará el calendario, después de 26 días de receso. El segundo segmento de la temporada tiene doce fechas, aunque el conflicto bélico en Medio Oriente puede interferir en la programación: la categoría no definió las visitas a Qatar y Abu Dhabi, las dos últimas citas del curso, con las que se definirán los campeonatos del Mundo de Pilotos y de Constructores, y en la incertidumbre varios equipos se tomarán un tiempo extra para confirmar las alineaciones de pilotos para el próximo año. Con Mercedes y Ferrari batallando por las coronas, Franco Colapinto aguarda con expectativas el reinicio: descubrir las actualizaciones que presentará Alpine para relanzarse, tras un comienzo prometedor y un cierre gris del primer semestre, y la ratificación sobre su futuro en el equipo con sede en Enstone, los dos ejes sobre los que gira el argentino.

“Se terminó la joda. ¡Dale que volvemos! Todo ready, que ganas de unas carreritas”, escribió Colapinto en Instagram, un posteo que acompañó con varias fotos, en Mónaco, junto a José María Pechito López. Los dos pilotos residen en el Principado y comparten los pocos momentos en que los calendarios dan respiro: Pechito corre en la categoría LMGT3 del Mundial de Resistencia (WEC). El cordobés fue piloto de pruebas de Renault entre 2003 y 2006 -años del bicampeonato de Fernando Alonso, con Flavio Briatore como jefe de la estructura- y la relación con el pilarense surgió en 2024, durante las carreras de Fórmula 2.

El vínculo se afianzó con la mudanza de Colapinto y el quíntuple campeón del mundo –tres coronas en el Mundial de Turismo y dos enel WEC- le abrió las puertas de su casa y se puso a disposición para entrenar y ensayar salidas en bicicleta. “Gracias por los días juntos, loquito. Te queremos mucho. Todo lo mejor y más... te lo mereces. Imola [el nombre de la perra] ya te extraña”, comentó Pechito, al posteo de Colapinto, donde se los ve vestidos con ropa de ciclistas, preparando una bicicleta y a Franco reponiendo fuerzas después de un tramo a puro pedal y también en la cocina, con una manga de dulce de leche...

Las actualizaciones del modelo A526 de Alpine, una urgencia para los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly con el objetivo de relanzar la batalla por el quinto puesto entre los Constructores ap - AP

Recargar las baterías con descanso, pero también sin dejar de lado las cuestiones físicas y de manejo –a través del simulador-, las facetas que combinó Colapinto, que ahora espera conocer las actualizaciones que preparó Alpine para el modelo A526. Después de la última cita en Hungría, el pilarense participó de la prueba de neumáticos de Pirelli para 2027 en el circuito de Nürburgring, y desde el lunes ya estará nuevamente en la fábrica de Enstone para colaborar con la puesta a punto de las prometidas mejoras rumbo a Zandvoort. Además de nuevas piezas, la ausencia de equilibrio aerodinámico -inestabilidad en el alerón trasero en el ingreso y salida de las curvas- y las dificultades de tracción son aspectos que complicaron a Colapinto y que también puntualizó Pierre Gasly.

La temporada, con nuevo reglamento, es una carrera de evoluciones para corregir conceptos y lograr saltos de rendimiento. Alpine demostró que rinde mejor en circuitos rápidos, con rectas largas y sin muchas curvas de alta velocidad, mientras que sufre ante la alta temperatura y en trazados donde las variantes son lentas y se exige tracción. El auto demostró concepto inicial, pero dificultades para evolucionar al ritmo de los rivales. Y la ventana para ser competitivo es estrecha: un cambio de temperatura, balance, condiciones de pista, altura... provoca pérdida de rendimiento. No es responsabilidad exclusiva del director técnico ejecutivo David Sánchez: los datos de correlación entre el CDF, el túnel de viento, el simulador y la pista no son lineales y por esa razón las mejoras que se presentan no se reflejan en la pista o, peor, empeoran un rendimiento. De las actualizaciones presentadas, el único impacto contundente fue el alerón trasero que se utilizó en Miami y Canadá.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine, se divierten con el modelo Lego; el argentino espera la confirmación para continuar como compañero de garaje del francés Darko Bandic - AP

El rendimiento en Zandvoort será una guía para el resto del año: si las mejoras no traen un funcionamiento como al comienzo de la temporada, Gasly y Colapinto sufrirán como en Austria y Hungría y la batalla en la prueba de clasificación para ser parte de la Q3 -los diez mejores- podría quedar muy lejos, lo que se traduce a que sumar puntos se convierta en una tarea trabajosa y que dependerá más de circunstancias de la carrera que del rendimiento del A526.

Recuperar el quinto puesto entre los Constructores, que pasó a mano de Racing Bulls es la misión y la cátedra señala que entre los grandes premios de Países Bajos y Azerbaiyán los equipos alistarán los últimos paquetes de evoluciones. Los resultados marcarán si existe un último esfuerzo o si los recursos empezarán a concentrarse en 2027.

Fernando Alonso, Franco Colapinto y Carlos Sainz, en la rueda de medios en el circuito de Hungaroring: los dos pilotos españoles fueron empujados por la prensa como candidatos a ocupar el asiento del argentino en 2027

El próximo año es también el objetivo de Colapinto, que tiene que ser confirmado por Alpine. La robustez en el inicio de calendario provocó que el asiento fuera uno de los más observados por el resto y que los medios europeos desataran un juego de candidatos para acompañar a Gasly. Las flojas performance de Aston Martin -demostró recuperación en Hungría- y de Williams determinaron que los nombres de Fernando Alonso y de Carlos Sainz Jr. fueran empujados por la prensa rumbo a Enstone, aunque con el declive del A526 esas hipótesis de negociaciones y traspasos desaparecieron y ya se habla de que renovarán en sus equipos.

A las múltiples versiones, Colapinto responde en la pista: es el tercer piloto con más vueltas en el año, con 665 giros, solo por detrás del puntero del Mundial de Pilotos, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes; 665 vueltas) y a ocho de Lewis Hamilton (Ferrari). Sumó 19 puntos, cosecha que realizó en seis de las 11 fechas y que lo imponen 12do en el campeonato, y en Alpine completó todos los grandes premios, 29, desde su debut en Imola 2025.

La brecha con Gasly se mantuvo alrededor de las tres décimas, cuando estuvo por detrás, aunque también lo superó en tres oportunidades –sobre 11- en la qualy y en cuatro ocasiones en el clasificador de la carrera.

Briatore, en su rol de asesor ejecutivo, señaló una mejora del 100%, respecto a 2026, y también expuso en el podcast Beyond the Grid que el pilarense tiene mucho talento y que no mostró todo su potencial: “El año pasado parecía un niño, ahora es un hombre”, lo ensalzó en Mónaco. Por su parte, Colapinto siempre sacó réditos cuando el italiano reclamó más rendimiento. “Me apoya mucho y también ha sido duro en algunas ocasiones. Cuando utilizás toda esa experiencia y sus comentarios para mejorar y entender dónde necesitás enfocarte más, dónde debes ser más fuerte mentalmente... termina siendo algo muy útil y, en el futuro, se convierte en una de tus fortalezas”, relató el argentino.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, y Franco Colapinto: el italiano por momentos es crítico del argentino, que responde en la pista y con la estadística @briatoreflavio

Dos meses atrás, en la antesala del Gran Premio de Austria, empezó a tomar forma el borrador del nuevo contrato de Colapino con Alpine. Briatore estipuló que, para el regreso de la actividad, el equipo podría anunciar quién se adueña del asiento. En el medio, y con los sponsors del argentino acompañando, hay imágenes que pueden resultar señales: desde la inclusión de una foto de Briatore con Gasly y Franco dentro del recuerdo de los pilotos más emblemáticos de su trabajo en Benetton, Renault y Alpine, a un video del equipo en donde Colapinto ensaya su firma.