Balón de Oro 2026: favoritos y qué dicen los pronósticos

La temporada 2025-2026 terminó, para la revista France Football, el 19 de julio con la final del Mundial 2026 y hay una gran expectativa respecto de quién será galardonado con el Balón de Oro en un año de competencia sin grandes figuras individuales incluso en el torneo más importante.

La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. La distinción más importante de todas las que se entrega en el evento no tiene un claro favorito y hay una larga lista de nombres entre los candidatos por lo que hicieron entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, día en que se jufó la final de la Copa del Mundo.

Harry Kane hizo un gran Mundial con Inglaterra y está entre los principales favoritos al Balón de Oro Eduardo Verdugo - AP

Si se tienen en cuenta los pronósticos de las apuesta, el que pica en punta es Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra). El inglés descolló con el conjunto bávaro, en el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 goles en 31 partidos, y también con los Tres Leones, pero se quedó afuera de la Champions League y de la Copa del Mundo en semifinales.

Por detrás en la consideración figura Lamine Yamal, campeón del mundo con la selección de España pero sin haber hecho un torneo a la altura de lo que se le exige a un futbolista de su calibre. Tampoco pudo conquistar Europa con Barcelona -fue eliminado en cuartos de final-, pero fue determinante para el título en La Liga de España.

Lionel Messi ya ganó ocho Balones de Oro y podría recibir el noveno por el Gran Mundial que hizo FRANCOIS MORI - AP

El tercero en la consideración, siempre según las apuestas, es Kylian Mbappé, de discreta temporada con Real Madrid y mejor Copa del Mundo con Francia, donde fue el goleador y recibió la Bota de Oro. Detrás de él surge el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, determinante para que PSG conquista su segunda Champions League consecutiva pero sin transcedencia a nivel internacional.

Rodri fue campeón del mundo con la Furia Roja y lo eligieron el mejor jugador del certamen. Como contraindicación tiene que no tuvo su mejor labor en Manchester City y, a partir de allí, es que sus posibilidades se ven reducidas.

Khvicha Kvaratskhelia, un competidor silencioso por el Balón de Oro 2026 Darko Bandic - AP

Por último, si bien para los pronósticos Lionel Messi no está entre los máximos favoritos, su actuación en Estados Unidos-México-Canadá 2026 con 39 años lo pondera y no hay que descartarlo en la puja por el Balón de Oro. Además, se sigue destacando en Inter Miami y su nombre, es sabido, es una debilidad para muchos que consideran que mientras él siga jugando al fútbol, será el mejor de todos.

El astro argentino es, de hecho, el máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, tres más que Cristiano Ronaldo, y no sería una sorpresa que sea el más votado por los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Apuestas al Balón de Oro 2026

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra) - 1.80

Lamine Yamal (Barcelona / España) - 5.50

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia) - 6.0

Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia) - 8.0

Rodri (Manchester City / España) - 9.0

Pau Cubarsí (Barcelona / España) - 23.0

Ousmane Dembélé (PSG - Francia) / Lionel Messi (Inter Miami - Argentina) / Fabián Ruiz (PSG - España) / Michael Olisé (Bayern Munich - Francia) / Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra) - 26.0

Erling Haaland (Manchester City - Noruega) - 51.0

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial 2026 BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

France Football organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El medio galo reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo.

Tabla de ganadores del Balón de Oro