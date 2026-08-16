Balón de Oro 2026: favoritos y qué dicen los pronósticos

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La ceremonia se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra;
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La temporada 2025-2026 terminó, para la revista France Football, el 19 de julio con la final del Mundial 2026 y hay una gran expectativa respecto de quién será galardonado con el Balón de Oro en un año de competencia sin grandes figuras individuales incluso en el torneo más importante.
La ceremonia se realizará el lunes 26 de octubre en The London Palladium de Londres, Inglaterra. La distinción más importante de todas las que se entrega en el evento no tiene un claro favorito y hay una larga lista de nombres entre los candidatos por lo que hicieron entre julio de 2025 y el 19 de julio de este año, día en que se jufó la final de la Copa del Mundo.
Si se tienen en cuenta los pronósticos de las apuesta, el que pica en punta es Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra). El inglés descolló con el conjunto bávaro, en el que ganó la Bundesliga y fue el máximo goleador con 36 goles en 31 partidos, y también con los Tres Leones, pero se quedó afuera de la Champions League y de la Copa del Mundo en semifinales.
Por detrás en la consideración figura Lamine Yamal, campeón del mundo con la selección de España pero sin haber hecho un torneo a la altura de lo que se le exige a un futbolista de su calibre. Tampoco pudo conquistar Europa con Barcelona -fue eliminado en cuartos de final-, pero fue determinante para el título en La Liga de España.
El tercero en la consideración, siempre según las apuestas, es Kylian Mbappé, de discreta temporada con Real Madrid y mejor Copa del Mundo con Francia, donde fue el goleador y recibió la Bota de Oro. Detrás de él surge el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, determinante para que PSG conquista su segunda Champions League consecutiva pero sin transcedencia a nivel internacional.
Rodri fue campeón del mundo con la Furia Roja y lo eligieron el mejor jugador del certamen. Como contraindicación tiene que no tuvo su mejor labor en Manchester City y, a partir de allí, es que sus posibilidades se ven reducidas.
Por último, si bien para los pronósticos Lionel Messi no está entre los máximos favoritos, su actuación en Estados Unidos-México-Canadá 2026 con 39 años lo pondera y no hay que descartarlo en la puja por el Balón de Oro. Además, se sigue destacando en Inter Miami y su nombre, es sabido, es una debilidad para muchos que consideran que mientras él siga jugando al fútbol, será el mejor de todos.
El astro argentino es, de hecho, el máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, tres más que Cristiano Ronaldo, y no sería una sorpresa que sea el más votado por los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).
Apuestas al Balón de Oro 2026
- Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra) - 1.80
- Lamine Yamal (Barcelona / España) - 5.50
- Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia) - 6.0
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia) - 8.0
- Rodri (Manchester City / España) - 9.0
- Pau Cubarsí (Barcelona / España) - 23.0
- Ousmane Dembélé (PSG - Francia) / Lionel Messi (Inter Miami - Argentina) / Fabián Ruiz (PSG - España) / Michael Olisé (Bayern Munich - Francia) / Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra) - 26.0
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega) - 51.0
France Football organiza la ceremonia en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El medio galo reconoce a los mejores futbolistas de las ramas masculina y femenina de la temporada, como así también a los mejores entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 de todo el mundo.
Tabla de ganadores del Balón de Oro
- Lionel Messi (Argentina) - 8
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5
- Michel Platini (Francia) / Johan Cruyff / Marco van Basten (Países Bajos) - 3
- Franz Beckenbauer (Alemania) / Karl-Heinz Rummenigge (Alemania) / Ronaldo Nazário (Brasil) / Alfredo Di Stéfano (Argentina) / Kevin Keegan (Inglaterra) - 2
- Luis Suárez (España) / Rodri (España) / Eusébio (Portugal) / Luis Figo (Portugal); Stanley Matthews (Inglaterra) / Michael Owen (Inglaterra) / George Best (Inglaterra) / Bobby Charton (Inglaterra) / Zinedine Zidane (Francia) / Jean-Pierre Papin (Francia) / Raymond Kopa (Francia) / Karim Benzema (Francia) / Ousmane Dembélé (Francia) / Lothar Matthaus (Alemania) / Matthias Sammer (Alemania) / Gerd Müller (Alemania) / Fabio Cannavaro (Italia) / Paolo Rossi (Italia) / Roberto Baggio (Italia) / Gianni Rivera (Italia) / Ruud Gullit (Países Bajos) / Hristo Stoichkov (Bulgaria) / Andriy Shevchenko (Ucrania) / Ronaldinho (Brasil) / Rivaldo (Brasil) / Kaká (Brasil) / Allan Simonsen (Dinamarca) / Omar Sivori (Argentina) / Josef Masopust (Checoslovaquia) / Pavel Nedved (República Checa) / Igor Belanov (Unión Soviética) / Oleg Blojin (Unión Soviética) / Lev Yashin (Unión Soviética) / Denis Law (Escocia) / Floran Albert (Hungría) / George Weah (Liberia) / Luka Modric (Croacia) - 1
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