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Brasil vs. Marruecos: los mejores memes y reacciones en las redes

El mejor partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contó con varias sorpresas durante el partido; así opinó la audiencia sobre el encuentro más esperado de la primera fecha

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Brasil vs. Marruecos: los mejores memes y reacciones en las redes
Brasil vs. Marruecos: los mejores memes y reacciones en las redes

El partido entre Brasil y Marruecos fue el más esperado por los futboleros en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y los primeros minutos no decepcionaron. En el “primer cuarto”, es decir antes de la pausa de hidratación, la selección africana llevó adelante una forma de juego que empujó a la pentacampeona contra su arco y eso lo llevó a un merecido 1 a 0 de los africanos. Esta situación fue rápidamente motivo de burlas y memes, los cuales fueron virales en redes sociales.

Tras varias jugadas donde Marruecos no pudo meter el 2 a 0, Brasil se escapó en una contra y, como sucedió durante muchos partidos del Real Madrid de Carlo Ancelotti, Vinícius Jr. se inventó un gran gol para poner un inmerecido 1 a 1. Esto también tuvo muchas reacciones en internet, donde las fallas en los prodes son tendencia.

Los mejores memes de Brasil vs. Marruecos

La maratón mundialista ingresó a su primer día de cuatro partidos
La maratón mundialista ingresó a su primer día de cuatro partidosCaptura X
El tiempo entre cada partido del Mundial fue criticado en redes
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No todos en Argentina fueron en contra de Brasil
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El buen fútbol del Brasil vs. Marruecos fue elogiado en redes
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