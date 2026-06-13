Brasil vs. Marruecos: los mejores memes y reacciones en las redes

El partido entre Brasil y Marruecos fue el más esperado por los futboleros en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y los primeros minutos no decepcionaron. En el “primer cuarto”, es decir antes de la pausa de hidratación, la selección africana llevó adelante una forma de juego que empujó a la pentacampeona contra su arco y eso lo llevó a un merecido 1 a 0 de los africanos. Esta situación fue rápidamente motivo de burlas y memes, los cuales fueron virales en redes sociales.

Tras varias jugadas donde Marruecos no pudo meter el 2 a 0, Brasil se escapó en una contra y, como sucedió durante muchos partidos del Real Madrid de Carlo Ancelotti, Vinícius Jr. se inventó un gran gol para poner un inmerecido 1 a 1. Esto también tuvo muchas reacciones en internet, donde las fallas en los prodes son tendencia.

Los mejores memes de Brasil vs. Marruecos

Marruecos humillando a Brasilpic.twitter.com/JZ3EVK76Rn — Rеvеn (@RevenRV) June 13, 2026

El Gol de Marruecos.. pic.twitter.com/FTeK4moXpZ — PES Out of Context (@NoContextPES) June 13, 2026

*como vas a querer que pierda un sudamericano*



Yo ahora mismo con el gol de marruecos: pic.twitter.com/n75wcFXulY — 0800CJ (@0800Cj) June 13, 2026

Acabo de celebrar un gol de Marruecos pic.twitter.com/Xi4K9Af1zc — Manutinho (@GxlDeManutinho) June 13, 2026

Yo defendiendo al área de Marruecos desde el minuto 25: pic.twitter.com/7Mqok2OP6C — Willy (@Willyy_RM) June 13, 2026

Brahim con Marruecos parece Maradona y en el Madrid no mejora al gran Altintop. pic.twitter.com/tBZDqypeVP — (fan) Yihi (@YihiRM) June 13, 2026

Marruecos en estos primeros minutos:pic.twitter.com/deieji1o3E — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 13, 2026

*empieza el Brasil - Marruecos*



Los suplentes de Marruecos yendo a por las toallas del portero de Brasil: pic.twitter.com/fMIBjqoURe https://t.co/TjQy61zPeT — Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) June 13, 2026

La maratón mundialista ingresó a su primer día de cuatro partidos Captura X

El tiempo entre cada partido del Mundial fue criticado en redes Captura X

No todos en Argentina fueron en contra de Brasil Captura X

Brasil - Marruecos un sábado lluvioso al que después le quedan dos partidos más por delante pic.twitter.com/kBwG7KDgUM — Fede (@fedepiri_) June 13, 2026

Alistándome para ver fútbol desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana. pic.twitter.com/cZROR3FYi8 — . (@sr_farieta) June 13, 2026