Brasil vs. Marruecos: los mejores memes y reacciones en las redes
El mejor partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contó con varias sorpresas durante el partido; así opinó la audiencia sobre el encuentro más esperado de la primera fecha
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El partido entre Brasil y Marruecos fue el más esperado por los futboleros en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, y los primeros minutos no decepcionaron. En el “primer cuarto”, es decir antes de la pausa de hidratación, la selección africana llevó adelante una forma de juego que empujó a la pentacampeona contra su arco y eso lo llevó a un merecido 1 a 0 de los africanos. Esta situación fue rápidamente motivo de burlas y memes, los cuales fueron virales en redes sociales.
Tras varias jugadas donde Marruecos no pudo meter el 2 a 0, Brasil se escapó en una contra y, como sucedió durante muchos partidos del Real Madrid de Carlo Ancelotti, Vinícius Jr. se inventó un gran gol para poner un inmerecido 1 a 1. Esto también tuvo muchas reacciones en internet, donde las fallas en los prodes son tendencia.
Los mejores memes de Brasil vs. Marruecos
Marruecos humillando a Brasilpic.twitter.com/JZ3EVK76Rn— Rеvеn (@RevenRV) June 13, 2026
El Gol de Marruecos.. pic.twitter.com/FTeK4moXpZ— PES Out of Context (@NoContextPES) June 13, 2026
*como vas a querer que pierda un sudamericano*— 0800CJ (@0800Cj) June 13, 2026
Yo ahora mismo con el gol de marruecos: pic.twitter.com/n75wcFXulY
Acabo de celebrar un gol de Marruecos pic.twitter.com/Xi4K9Af1zc— Manutinho (@GxlDeManutinho) June 13, 2026
Yo defendiendo al área de Marruecos desde el minuto 25: pic.twitter.com/7Mqok2OP6C— Willy (@Willyy_RM) June 13, 2026
Brahim con Marruecos parece Maradona y en el Madrid no mejora al gran Altintop. pic.twitter.com/tBZDqypeVP— (fan) Yihi (@YihiRM) June 13, 2026
Casemiro vs Morocco pic.twitter.com/78n2dCySAH— george (@StokeyyG2) June 13, 2026
marruecos nos está bailando pic.twitter.com/yu6vNS61VX— ໊ (@chappellrma) June 13, 2026
Marruecos en estos primeros minutos:pic.twitter.com/deieji1o3E— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 13, 2026
*empieza el Brasil - Marruecos*— Aʟʙᴇʀᴛo (@AlberrtoRM2) June 13, 2026
Los suplentes de Marruecos yendo a por las toallas del portero de Brasil: pic.twitter.com/fMIBjqoURe https://t.co/TjQy61zPeT
Brasil - Marruecos un sábado lluvioso al que después le quedan dos partidos más por delante pic.twitter.com/kBwG7KDgUM— Fede (@fedepiri_) June 13, 2026
Alistándome para ver fútbol desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana. pic.twitter.com/cZROR3FYi8— . (@sr_farieta) June 13, 2026
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