Cai Aimar explotó al escuchar un comentario y abandonó el estudio: “Me voy, es joda esto”

Los enérgicos debates sobre fútbol de parte de los panelistas de F90 (ESPN) llegan a tonos elevados en algunos pasajes del programa, como, por ejemplo, este viernes en el que el exentrenador Cai Aimar decidió levantarse de su silla e irse al escuchar una frase referida a Marcelo Gallardo que lo indignó.

En la última emisión del programa deportivo, los periodistas hablaron de dos entrenadores que pelean en La Liga Profesional de Fútbol: uno es Marcelo Gallardo, de River Plate y el otro Fernando Gago, de Racing Club.

Todo arrancó en un pasaje en el que se veían los mejores refuerzos que trajo el “Muñeco” en sus ocho años al mando del equipo, entre los que estaba una de las las últimas incorporaciones, Pablo Solari, que convirtió tres goles en la goleada 4 a 0 a Defensa y Justicia por Copa Argentina. Con ese disparador, Diego “Chavo” Fucks, quien reemplaza a Sebastián Vignolo por unos días, afirmó que “hay un grupo de entrenadores que opina que Gallardo tácticamente es menos que ellos”.

El fuerte enojo de Cai Aimar al hablar sobre la metodología de Marcelo Gallardo: se levantó y se fue

Si bien el periodista no dio los nombres de los directores técnicos que alegaban esto, Oscar Ruggeri respondió: “¿No labura Gallardo?”. Mientras que el Cai Aimar acotó: “¿Algunos entrenadores dicen que es menos que ellos?”.

Ruggeri, fiel a su estilo espontáneo, le habló a la cámara al no tener a alguno de los entrenadores: “A vos, ¿qué decís de Gallardo? No puedo creer”. En ese momento, Marcelo “Cholo” Sottile agregó: “Dicen que le falta un poco de táctica”.

Fue ahí que Cai se levantó de su silla y se fue de la escenografía. “No, me estás jodiendo, dejate de joder. Mirá la pel... que están diciendo. Me voy. Es joda esto”, manifestó el extrenador de Boca Juniors y agregó indignado: “Hizo todos los sistemas, todos los esquemas, juega con tres, juega con cuatro... no entiendo”.

“Después dicen ‘porque Gallardo potenció a este jugador, a ese otro jugador’, pero no, ‘no trabaja’”, concluyó Ruggeri, aunque el “Chavo” pidió que no discutan con él porque no era autor de esa frase

Cabe mencionar que River Plate se encuentra sexto en la tabla de posiciones de la actual Liga Profesional, a cinco puntos del líder Atlético Tucumán. El próximo 11 de septiembre se enfrentará en el superclásico a Boca Juniors, que está un punto por debajo del “Millonario”.