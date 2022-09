Susana Giménez recibió una visita inesperada antes de la función y le hicieron un insólito reclamo

Ya completamente instalada en Uruguay, país que considera su segundo hogar, y luego varios años alejada de los teatros, Susana Giménez regresó a las tablas de la mano de Gustavo Yankelevich, en su producción Piel de Judas. De más está aclarar que el debut fue un éxito rotundo y que, con múltiples fechas anotadas, la obra sigue presente en las carteleras varias semanas después de su inicio. En medio de la alegría de poder hacer nuevamente lo que tanta ama, la conductora recibió una sorpresa que aumentó aún más su felicidad: una inesperada visita.

Susana Giménez recibió una visita inesperada antes de la función y le hicieron un reclamo en vivo

El 14 de julio, en Punta del Este se desató un fenómeno difícil de detener. Después de una larga temporada alejada de los teatros -que tanto para ella como para sus fans se hizo eterna-, Susana volvió a subirse a un escenario. Esta vez, lo hizo para darle vida a Marion Bruker, la protagonista de la comedia francesa escrita por Pierre Barillet y Jean-Pierre Grédy, Piel de Judas.

El retorno de “La Su” se dio gracias a Gustavo Yankelevich, responsable de poner en marcha la mega producción que se repite varias veces a la semana en el hotel uruguayo Enjoy. “Es la primera vez que veo que la gente se acerca al escenario para darle la mano a un artista, como si fuese un concierto de un ídolo musical. No se trata de chicos que van a ver a un rockstar, sin embargo, se acercan para darle flores y extenderle la mano a Susana, que no duda en agacharse para recibir todo ese afecto. Es muy emotivo y conmovedor ver a toda la sala de pie”, expresó el productor en diálogo con LA NACION después del estreno.

Susana Giménez regresó al teatro con Piel de Judas instagram @gimenezsuok

A casi dos meses del debut, la pasión del público permanece intacta y la actriz continúa firme en su rol. Durante una de sus más recientes funciones, la emoción aumentó, ya que, entre la audiencia, hubo un par de invitados muy especiales. Ellos fueron su hija Mercedes Sarrabayrouse, el productor Luis Cella hijo y su nieta Lucía Celasco, quizás la que más alegró a la diva.

Antes de ocupar los lugares en sus respectivas butacas, el trío pasó por el camarín para saludarla y sorprenderla personalmente. El divertido momento quedó registrado en un video que, poco después, fue publicado en el perfil de Instagram de Susana.

“He recibido hoy la visita de mi nieta Lucía, de Luis Cella hijo y de mi hija Mercedes. Estoy muy contenta. Fue una sorpresa, yo estaba hablando por teléfono y pim, se abre la puerta y aparece Lucía que se me tiró encima. Estoy muy contenta”, expresó, sentada en un sillón rodeada por los tres. A su vez, aprovechó para deslizar un reclamo a Mecha, a quien le dijo: “Nunca venías a verme, hoy como está Lucía, viniste”.

Susana Giménez junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse y su nieta Lucía Celasco

Para finalizar, se despidió, pero no sin antes protagonizar uno de sus clásicos despistes. “Los amo. Ahora me voy a hacer la función en quince minutos. Gracias”, dijo, tras mirarse la muñeca en búsqueda de la hora sin mucho éxito, ya que no llevaba puesto el reloj.