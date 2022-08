¿Franco Armani o Sergio Romero? El intenso debate que se desató en F90 al comparar a los arqueros de Boca y de River

Los periodistas de F90 (ESPN) debatieron este martes en el programa las virtudes de los arqueros de Boca Juniors y River Plate, Sergio Romero y Franco Armani, tras el arribo de “Chiquito” al conjunto xeneize al filo del cierre del mercado de pases. La discusión la propuso el columnista Federico Bulos, quien les dijo a sus compañeros que se inclinen por uno u otro portero.

Sobrado, el conductor Chavo Fucks respondió que “Chiquito Romero jugó dos Mundiales”, a lo que Bulos replicó: “No, no me digas el currículum, decime quién te gusta más”. A su turno, el periodista Daniel Arcucci contestó que “hoy”, se queda con el presente del jugador millonario. Por su lado, Cholo Sottile no vaciló en inclinarse por el futbolista surgido en Racing Club. Luego, Fucks agregó que Romero, además, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Al profundizar en la consigna, Sottile recordó que ninguno de los cronistas presentes sabe cómo está atajando Romero últimamente: “¿Como podríamos hoy poner a Chiquito por encima de Armani si hace tiempo no lo vemos atajar?”, lanzó el Cholo. Por su parte, Bulos dio su veredicto, y no lo dudó: “Cuando Chiquito Romero gane la Libertadores como la ganó Armani, siendo determinante, yo lo voy a poner. Ahora, elijo a Armani”.

A modo de chicana, Sottile le retrucó al Negro: “O sea, que para ser bueno, hay que ganar la Libertadores...”, al citar una vieja frase del vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme. En tanto, el relator le reformuló la pregunta a su colega: “¿Y qué, para ser bueno hay que atajar bien contra Holanda? ¿Por qué descalificás mi opinión? Preguntaste con maldad”.

Después, Sottile le recordó a Bulos que “hay tipos que no ganaron la Libertadores y ganaron la copa del mundo”, tras lo cual, el narrador remarcó que “no son tantos”. En ese momento, intervino el Chavo para recordar que Romero estuvo muy cerca de coronarse campeón con la selección argentina. Posteriormente, Marcelo insistió sobre Bulos, y le consultó: “¿En su mejor versión, Romero o Armani?”.

Más dubitativo, Federico contestó que Romero tiene “condiciones”, pero se inclino por el jugador surgido en Deportivo Merlo: “A mí, me gusta mucho Armani”, señaló. Mientras tanto, Fucks opinó que “hoy, Armani es el mejor arquero de la Argentina”. A la vez, Arcucci indicó que, aún con la mejor versión de cada uno de los futbolistas, se inclina por la de Franco.

Por último, Sottile le preguntó a Bulos a quién de los dos le fue mejor en los Mundiales donde participaron, a lo que Bulos respondió con una argumentación que se fue por la tangente: “Mirá que está mirando mi amigo el “Mago” Garré. Salió campeón del mundo; entonces, no es por un Mundial, porque si no es mejor que todos. Se te cae la teoría”, le espetó. Asimismo, Fucks arriesgó que con Romero, tal vez, “hubiésemos tenido algunos problemas menos en el Mundial 2018″, aunque admitió que esa teoría es “incomprobable”. En ese torneo, Wilfredo Caballero atajó los dos primeros encuentros, mientras que Armani defendió los tres palos en los dos compromisos restantes.