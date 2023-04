A qué hora juega Boca Juniors vs. Racing, por la Liga Profesional

escuchar

Boca Juniors recibe este sábado a Racing en un clásico cargado de emotividad que posiblemente sea el partido más importante de la fecha 14 de la Liga Profesional 2023 (LPF), con el xeneize buscando su primer triunfo a nivel doméstico con Jorge Almirón como DT y la Academia con la misión de ponerle fin a una racha negativa de cuatro partidos sin ganar por el torneo local. El encuentro comienza a las 21.30 en La Bombonera y cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos y la televisación de TNT Sports.

El combinado de la Ribera tiene apenas 15 puntos en el vigente torneo. Se ubica 19° y no gana desde hace casi un mes, cuando venció el 31 de marzo pasado a Barracas Central por 3 a 0 en condición de visitante, con Mariano Herrón como DT interino en reemplazo del destituido Hugo Ibarra. Luego sobrevinieron derrotas ante Colón como local por 2 a 1 en el último partido de Herrón y luego, ya con Almirón, llegaron caídas ante San Lorenzo y Estudiantes, ambas por la mínima diferencia, como así también un agónico empate en la última fecha ante Rosario Central por 2 a 2. En el medio, superó a Deportivo Pereira por 2 a 1 en la Argentina por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores.

Darío Benedetto es uno de los jugadores con peor rendimiento en Boca en lo que va del 2023 Walter Manuel Cortina

El equipo dirigido por Fernando Gago, en tanto, tampoco vive un buen presente. Con 18 unidades, atraviesa una racha adversa de apenas un punto conseguido de los últimos 12 posibles, con sendas caídas ante Gimnasia de La Plata por 3 a 1, frente a Newell’s por 1 a 0 y contra Atlético Tucumán por 3 a 1, además de un empate 1 a 1 en el clásico con Independiente y una victoria sobre Aucas de Ecuador por 3 a 1 en Avellaneda, por la fecha 2 de la zona A de la Copa Libertadores. Dichos resultados generaron cuestionamientos hacia el DT Fernando Gago, que se sostiene en el cargo avalado por dos triunfos justamente ante Boca, que significaron la obtención del Trofeo de Campeones a fines del 2022 y de la Supercopa Internacional a principios de este año.

Boca Juniors vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 14 de la Liga Profesional 2023.

Día : sábado 29 de abril.

: sábado 29 de abril. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Andrés Merlos.

Boca Juniors vs. Racing: cómo ver online

El partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional 2023, está pactado para este sábado 29 de abril a las 21.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (se requiere una suscripción activa a la plataforma y tener contratado el ‘pack fútbol’).

Para recibir a Racing, Almirón pondrá en cancha lo mejor que tiene disponible dentro de un equipo que posee siete jugadores lesionados: Frank Fabra, Darío Benedetto, Luca Langoni, Bruno Valdéz, Norberto Briasco, Exequiel Zeballos y el capitán Marcos Rojo. No obstante, el ex Elche no repetirá la formación que dispuso en Rosario, ya que hará tres modificaciones. De no mediar inconvenientes, ingresarán Facundo Roncaglia por Nicolás Valentini, Marcelo Weigandt por el paraguayo Óscar Romero y Luis Vázquez por el uruguayo Miguel Merentiel. En tanto, Alan Varela y Guillermo ‘Pol’ Fernández, ambos con cuatro amonestaciones acumuladas, serán titulares con el riesgo de que, si reciben una tarjeta amarilla, se perderán el Superclásico del próximo domingo.

Luis Vázquez le ganó la pulseada al uruguayo Miguel Merentiel y sería titular ante Racing Nicolas Aguilera - AP

Por el lado de la Academia, Gago recuperó a tres lesionados: el paraguayo Matías Rojas, el defensor Gonzalo Piovi y el mediocampista Aníbal Moreno. En el caso de Rojas, la intención de Gago es tenerlo desde el arranque al igual que Piovi, que podría jugar en la zaga central junto a Leonardo Sigali o como lateral izquierdo si no se recupera a tiempo el chileno Gabriel Rojas. Moreno, por su parte, sería suplente y sumaría algunos minutos para llegar en condiciones óptimas al duelo del jueves ante Flamengo por el certamen continental.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca Juniors corre con ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.35 contra los 3.20 que se repagan por un triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Valentín Barco; Luis Advíncula, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Valentín Barco; Luis Advíncula, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Alan Varela, Martín Payero; Sebastián Villa y Luis Vázquez. Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabrie Rojas; Jonathan Gómez, Juan Nardoni; Matías Rojas, Nicolás Oroz; Maximiliano Romero y Nicolás Reniero.

