A qué hora juega Boca vs. Deportivo Pereira, por la Copa Libertadores 2023

Boca Juniors recibe este martes en La Bombonera a Deportivo Pereira de Colombia por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2023. El duelo cuyo árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte inicia a las 21 y se transmite en vivo por Fox Sports, por lo que también se puede ver en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.40. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, cotiza hasta 10.0. El empate llega a 4.75. El otro partido de la zona se jugará el miércoles y lo protagonizarán Colo Colo vs. Monagas.

Desde que Jorge Almirón asumió como entrenador, Boca perdió los dos partidos que jugó 1 a 0 Walter Manuel Cortina

El xeneize atraviesa un mal momento y ni siquiera el arribo de Jorge Almirón como entrenador cambió el presente de un plantel cuestionado por los hinchas. Lejos de la pelea por el título en la Liga Profesional 2023, en la que perdió cinco de los últimos seis encuentros y quedó a 16 puntos del líder, River Plate; el objetivo del año es el campeonato internacional en el que es el segundo máximo campeón por detrás de Independiente, pero no se consagra desde 2007.

Tras el debut con empate frente a Monagas de Venezuela, el conjunto del barrio porteño de La Boca intentará sumar de a tres unidades para encaminar el paso a octavos de final en una zona en la que, a priori, no debería tener complicaciones para clasificar. El DT no tiene a disposición para el encuentro a varios futbolistas, además de Marcos Rojo quien está en la etapa final de la recuperación de su lesión: Juan Ramírez -desgarro grado 2 del bíceps femoral izquierdo-, Frank Fabra, Luca Langoni, Bruno Valdéz y Facundo Roncaglia. Los últimos dos fueron expulsados en el primer encuentro y el paraguayo también se lastimó en la derrota vs. San Lorenzo.

La principal duda en la formación inicial es Sebastián Villa, quien el lunes se ausentó del entrenamiento y este martes participa de la segunda y penúltima audiencia del juicio en el que está imputado por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas”, contra su expareja Daniela Cortés. En caso de ser encontrado culpable, puede recibir una pena de hasta seis años de prisión.

El conjunto cafetero, por su parte, igualó en su primera presentación contra Colo Colo de Chile como local y, también, intentará dar el golpe en la Ciudad de Buenos Aires y obtener los tres puntos. El presente del campeón de Colombia no es el mejor porque en la liga doméstica se ubica 12° con 17 puntos producto de cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas en 14 encuentros. En el último, el sábado pasado, empardó con Independiente de Santa Fe 2 a 2.

Villa está en dudas para el partido vs. Deportivo Pereira porque está atravesando un juicio Walter Manuel Cortina

Probables formaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa o Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.

Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Agustín Sandez; Guillermo Fernández, Alan Varela y Óscar Romero; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa o Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón. Deportivo Pereira: Aldair Quintana; Juan Zuluaga, Diego Hernández, Geisson Perea, Carlos Ramírez y Jeison Suárez; Johan Bocanegra, Yilmar Velazquez y Maicol Medina; Ángelo Rodríguez y Kevin Aladesanmi. DT: Alejandro Restrepo.

Fixture grupo F

Fecha 1

Deportivo Pereira 1-1 Colo Colo.

Monagas 0-0 Boca.

Fecha 2

Boca vs. Deportivo Pereira - Martes 18 de abril a las 21 (Fox Sports).

Colo Colo vs. Monagas - Miércoles 19 de abril a las 21 (Fox Sports).

Fecha 3

Colo Colo vs. Boca - Miércoles 3 de mayo a las 21 (ESPN/Fox Sports).

Deportivo Pereira vs. Monagas - Jueves 4 de mayo a las 12 (ESPN/Fox Sports).

Fecha 4

Monagas vs. Colo Colo - Martes 23 de mayo a las 19 (ESPN/Fox Sports).

Deportivo Pereira vs. Boca - Miércoles 24 de mayo a las 21 (Telefé y ESPN/Fox Sports).

Fecha 5

Monagas vs. Deportivo Pereira - Martes 6 de junio a las 19 (ESPN/Fox Sports).

Boca vs. Colo Colo - Martes 6 de junio a las 21 (ESPN/Fox Sports).

Fecha 6

Boca vs. Monagas - Jueves 29 de junio a las 19 (ESPN/Fox Sports).

Colo Colo vs. Deportivo Pereira - Jueves 29 de junio a las 19 (ESPN/Fox Sports).

Boca debutó en la Copa Libertadores 2023 con un empate sin goles ante Monagas en Venezuela Edilzon Gamez - Getty Images South America

En caso de lograr uno de los dos primeros puestos en la etapa de grupos, Boca avanzará a octavos de final. Si es tercero, pasará a la Copa Sudamericana y enfrentará en octavos de final de ese certamen a un segundo de la primera instancia.

El xeneize es el segundo máximo campeón de la historia de la Copa Libertadores con seis títulos, uno menos que Independiente. El primero lo consiguió en 1977 y el último, en 2007. Entre medio se coronó en 1978, 2000, 2001 y 2003. También fue subcampeón en 1963, 1979, 2004, 2012 y 2018.

