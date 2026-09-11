Al Ahli venció 3-1 a Al Hazem, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 11 de septiembre de 2026 a las 15.00 en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, con el arbitraje de Khalid Saleh Al Turais. En un inicio frenético, Al Hazem sorprendió a los 2 minutos con un gol de Ahmed bin Hussain bin Ali bin Hossein Al Nakhli, tras una asistencia de Elton Acolatse. Sin embargo, Al Ahli reaccionó con contundencia: a los 21 minutos, Francisco António Machado Mota de Castro Trincão marcó el primer gol tras asistencia de Ivan Toney. Luego, a los 32 minutos, Ivan Toney convirtió de penal, y a los 45 minutos, el propio Toney selló su doblete para establecer el 3-1 definitivo antes del descanso.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos presentaron planteos definidos, con Al Ahli desplegando un 4-1-4-1 frente al 4-2-3-1 de Al Hazem. Durante la segunda etapa, ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para refrescar el campo. En Al Ahli, destacaron los ingresos de Feras bin Tariq bin Nasser Al Brikan y Meshal bin Ibrahim Al Mutairi a los 69 y 70 minutos respectivamente, en reemplazo de Trincão y Wenderson Galeno. Por el lado de Al Hazem, se destacó la tarjeta amarilla recibida por Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker a los 45 minutos del complemento, en un tramo del partido donde la intensidad defensiva se mantuvo alta pese a la diferencia en el marcador.

Dominio y efectividad

Las estadísticas finales reflejaron el dominio de Al Ahli, que construyó su victoria a partir de una mayor ambición ofensiva. El equipo local registró un total de 23 disparos, de los cuales 7 fueron a puerta, frente a los 18 tiros y apenas 3 a portería de Al Hazem. Aunque la posesión fue pareja, con un 51% para Al Ahli y un 49% para Al Hazem, la contundencia de los dirigidos por el equipo local marcó la diferencia en el resultado final.

El control de las acciones

Más allá de la posesión repartida, el juego aéreo y las segundas jugadas también fueron terreno de Al Ahli, que consiguió 5 corners a favor contra 4 del equipo visitante. El marcador de 3-1 refleja un encuentro donde Al Ahli supo capitalizar las oportunidades generadas en el primer tiempo tras revertir el gol inicial. Con este triunfo en la jornada 7, el equipo local reafirma su postura en la Saudí Pro League, mientras que Al Hazem deberá ajustar sus líneas tras verse superado en la efectividad de cara al arco rival.