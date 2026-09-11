Franco Colapinto en el Gran Premio de España, en vivo
Se realiza la primera de las tres prácticas en el circuito Madring; televisan Disney+ y Fox Sports
El salto de Colapinto
Ahora con neumáticos blandos, Colapinto pega un salto importante del puesto 20° al 14, con un tiempo total de 1m36s398, una importante mejoría.
Russell mantiene a los Ferrari detrás
Russell mejora su propio tiempo y alcanza un registro de 1m34s077 en Madring, para mantenerse como líder en Madring. El inglés aventaja a los Ferrari, donde Hamilton aparece con 1m34s620 y Leclerc con 1m34s683. Todos con goma blanda.
Russell, por primera vez al frente
George Russell se erige por primera vez como el mejor de la práctica: alcanza un tiempo de 1m34s145 con goma blanda. El inglés de Mercedes hizo récord en el último sector: 31s136. En tanto, Colapinto bajó al puesto 18° y se mantiene con su tiempo de 1m38s289.
Hamilton, de nuevo líder
Hamilton vuelve a pasar al frente, ahora con un tiempo de 1m34s620, y le saca ventaja a su principal competidor de hoy, Charles Leclerc, que está a +0,063. Lo paradójico del inglés es que no ostenta récords en ninguno de los tres sectores, pero es parejo en todos.
Franco, en la lucha por mejorar pero todavía atrás
Colapinto se supera con su tiempo (1m38s289) pero no es suficiente para escalar en las posiciones; el argentino está 17°, un puesto por detrás de Gasly (1m38s041).
Colapinto y Gasly mejoran de a poco
Colapinto mejora progresivamente y ahora subió al puesto 15°, con un tiempo de 1m38s620. Incluso ahora es mejor lo de Gasly, que trepa al 14° lugar con 1m38s041. Estamos casi en la mitad de la práctica 1 en el circuito Madring.
Ahora lidera Leclerc
Por primera vez, el monegasco Charles Leclerc -que sufrió un duro accidente en Monza- pasa al frente en esta práctica 1 para el GP de España: 1m34s683, por delante de Hamilton (+0,120).
Primeros tiempos altos para Alpine
El primer registro de Colapinto es muy alto: 1m40s214, para ubicarse 19°. Peor aún es el de Gasly, que figura 20° (1m40s448). En tanto, Hamilton sigue mejorando, ahor amarcó 1m34s803, para aventajar a Antonelli en +0,345.
Hamilton mejora sus tiempos
Lewis Hamilton, de Ferrari, mejoró los tiempos y ahora bajó la marca a 1m35s563, aventajando a Leclerc por +0,105 mientras que los Alpine están haciendo sus vueltas de salida recién ahora.
Las grandes figuras, arriba
Por ahora, los pilotos de más experiencia están arriba respecto de los tiempos en Madrid: Lewis Hamilton (1m36066), Max Verstappen (+1,120), Lando Norris (+1,124) y Charles Leclerc (+1,162). Colapinto y Gasly no salieron todavía del garage de Alpine.
¡Una vuelta por el Madring a bordo de la Ferrari de Lewis Hamilton!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026
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Colapinto, ya sin el rack de sensores
Colapinto hizo su primera vuelta con el rack de sensores, pero volvió al garage para salir nuevamente, ahora sin ese elemento adicional. No marcó tiempos, fue solo para extraer información del trazado. Mientras tanto, Lewis Hamilton pasa a ser el mejor: 1m36s066.
Verstappen arrancó siendo el más rápido
Colapinto fue uno de los últimos en salir para la primera práctica. Max Verstappen, que había bromeado con que “le había pegado a todos los muros” en el simulador, marcó el mejor tiempo hasta ahora: 1m39s257.
Empezó la práctica 1 en Madrid
¡Comenzó la práctica 1! Salen los 22 pilotos al circuito Madring, bajo el calor de la capital española. El auto de Colapinto, con neumáticos medios, trae sensores adicionales para extraer la mayor información posible del nuevo trazado semiurbano.
Accidente en la Fórmula 2
La Fórmula 2 comenzó el fin de semana en el nuevo Madring con un accidente espectacular: el monoplaza de ART de Tasanapol Inthraphuvasak quedó envuelto en llamas tras impactar con un muro. Lógicamente, hubo bandera roja y el piloto tailandés salió ileso.
¡¡IMPACTANTE ACCIDENTE EN LA PRÁCTICA DE LA #F2!! Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un choque contra el muro y terminó con su monoplaza en llamas en Madring 🔥— SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026
Afortunadamente, el piloto tailandés salió ileso
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El Campeonato de Constructores: Alpine, 6°
En la tabla de constructores, Mercedes domina con 468 puntos gracias a lo hecho por Antonelli y Russell contra los 346 que tiene Ferrari producto de las actuaciones de Hamilton y, en menor medida, Charle Leclerc. Alpine, en tanto, está sexto con 62. Los otros 41 puntos los cosechó Pierre Gasly.
Cómo están las posiciones: Colapinto, 12°
El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes). El joven italiano llegó a las 267 unidades con su victoria en Monza y le sacó aun más ventaja a su compañero de equipo, George Russell, su escolta con 201. Lewis Hamilton (Ferrari) tiene 191 unidades y el último campeón, Lando Norris (McLaren), 171. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, acumula 21 tantos y figura 12° en la que es su mejor temporada en el Gran Circo.
Colapinto clásico: llegada con mate
Cada movimiento oficial de Franco Colapinto es retratado por la cuenta de Alpine, escudería que renovó su butaca hasta la temporada 2027. Como es costumbre, el argentino llegó al paddock acompañado de un mate. “Hola, señor Colapinto”, escribió el comunity manager de Alpin.
Hola Señor Colapinto 👋 pic.twitter.com/RaHDHQsL6F— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 11, 2026
La agenda en Madrid y la televisación
La actividad en el Gran Premio de España se extenderá entre el viernes y domingo, con el cronograma tradicional de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Todas las instancias se podrán ver en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. Este viernes habrá dos prácticas, la primera a la 8.30 de nuestro país y la segunda a las 12. El sábado, la FP3 será a las 7.30 y la clasificación a la 11. El domingo desde las 10 se disputará la carrera.
Bienvenidos a la primera práctica en España
Bienvenidos al minuto a minuto de Franco Colapinto en la Fórmula 1. La temporada 2026 continúa este fin de semana con el Gran Premio de España en el nuevo circuito de Madrid, que se estrena este año y donde los 22 pilotos de las 11 escuderías tendrán su primera vez, por lo que es una incógnita lo que pueda ocurrir en el trazado semiurbano de 5,4 kilómetros con 22 curvas. Desde las 8.30 se realiza la primera práctica.