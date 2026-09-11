Franco Colapinto en el Gran Premio de España, en vivo

La actividad en el Gran Premio de España se extenderá entre el viernes y domingo, con el cronograma tradicional de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Todas las instancias se podrán ver en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. Este viernes habrá dos prácticas, la primera a la 8.30 de nuestro país y la segunda a las 12. El sábado, la FP3 será a las 7.30 y la clasificación a la 11. El domingo desde las 10 se disputará la carrera.