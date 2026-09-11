US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Se disputan dos partidos del torneo masculino, ambos correspondientes a las semifinales. En la Argentina, la totalidad de los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

La jornada comienza a las 16 de la Argentina con el compromiso entre el alemán Alexander Zverev (2° del ranking ATP) y el ruso Karen Khachanov (50°). Más tarde, a partir de las 20, se enfrentan los anfitriones Frances Tiafoe (12°) y Ben Shelton (9°), verdugo del campeón en ejercicio, el español Carlos Alcaraz (3°), en cuartos de final.

Ben Shelton y Frances Tiafoe se verán las caras en la semifinal del US Open 2026 Darryl Dyck - The Canadian Press

Así se juegan las semifinales masculinas

Alexander Zverev vs. Karen Khachanov - Viernes 11 de septiembre a las 16.

Frances Tiafoe vs. Ben Shelton - Viernes 11 de septiembre a las 20.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online US Open 2026

US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada, se extiende hasta el domingo 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Friday's matchups at the US Open are set 🔒 pic.twitter.com/HxGcEV9hqc — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2026

Máximos ganadores de US Open

Rama masculina

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.

Sin embargo, si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).

Roger Federer dio una exhibición en US Open 2026; es uno de los máximos ganadores de la historia CALEB BOWLIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bill Tilden (Estados Unidos), William Larned (Estados Unidos) y Richard Sears (Estados Unidos) - Siete títulos

Jimmy Connors (Estados Unidos), Pete Sampras (Estados Unidos) y Roger Federer (Suiza) - Cinco

Robert Wrenn (Estados Unidos), Jhon McEnroe (Estados Unidos), Rafael Nadal (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Cuatro

Rama femenina

La máxima ganadora es la estadounidense Chris Evert, con siete coronas conseguidas en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986. Muy cerca de ella aparecen la francesa Suzanne Lenglen y la alemana Steffi Graf, con seis cada una; mientras que la francesa Adine Masson y la australiana Margaret Court completan el podio de ganadoras con cinco trofeos cada una.