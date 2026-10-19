Al Ahli venció 3-2 a Al Fayha, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro se disputó el 19 de octubre del 2026 a las 12.05 en el Al Majma’a Sport City Stadium, con el arbitraje de Shukri Hussain Al-Hunfush. En un enfrentamiento vibrante, Al Ahli logró imponerse por 3-2 ante Al Fayha, en un compromiso correspondiente a la jornada 10 de la Saudí Pro League.

Desarrollo y emociones

La visita debió realizar una modificación temprana a los 14 minutos por la lesión de Ziyad Al Johani, ingresando Artem Bondarenko, quien terminaría siendo figura. A los 44 minutos, Hugo Moura abrió el marcador para Al Fayha tras una asistencia de Ahmed Bamasud. Sin embargo, la reacción de Al Ahli fue inmediata tras el descanso: a los 48 minutos, Artem Bondarenko marcó el primer gol tras asistencia de Saad Balobaid. Posteriormente, a los 59 minutos, Feras Al Brikan anotó de penal. David Remeseiro igualó parcialmente para los locales a los 65 minutos, pero nuevamente Artem Bondarenko apareció a los 70 minutos, tras asistencia de Valentin Atangana, para sellar el 3-2 definitivo.

Análisis estadístico y táctico

En cuanto al planteo táctico, Al Fayha se presentó con un esquema 5-3-2, mientras que Al Ahli optó por un 4-2-3-1. A pesar de que Al Fayha registró una posesión del 42,9% frente al 57,1% de la visita, fue Al Ahli quien mostró mayor efectividad ofensiva, con 15 disparos totales y 8 a puerta, contra los 9 tiros y apenas 2 a puerta de los locales.

Gestión de planteles

El rigor del partido quedó reflejado en la tarjeta amarilla recibida por Alfa Semedo a los 18 minutos. En la etapa complementaria, los entrenadores buscaron variantes para refrescar sus líneas. Por parte de Al Fayha, los ingresos de Mansor Al Beshe, Rayan Al Mutairi, Fahad Alhubayshi y Nawaf Al Harthi intentaron sin éxito revertir el resultado. Mientras tanto, Al Ahli realizó cambios tácticos estratégicos sobre el final, incluyendo a Mohammed Yousef, Meshal Al Mutairi, Ibrahima Diaby y Mohammed Bakor, para asegurar la victoria en el cierre del encuentro.