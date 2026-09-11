Al Ettifaq empató 3-3 con Al Qadsiah, por la Saudí Pro League

El encuentro se disputó el 11 de septiembre de 2026 a las 12.25 en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, con el arbitraje de José María Sánchez Martínez. Fue un choque frenético que terminó en tablas, donde los goles llegaron de la mano de Julián Quiñones a los 12 minutos tras asistencia de Mohammed bin Waheeb bin Saeed, Abu Al Shamat, seguido por Mateo Retegui a los 15 minutos, quien amplió la ventaja con un pase de Christopher, Bonsu Baah. Bersant Celina descontó para Al Ettifaq a los 26 minutos con asistencia de Abdoulaye Kanté.

Desarrollo y emociones

En el complemento, Álvaro Medrán igualó el marcador a los 64 minutos tras una habilitación de Ondrej Duda. Poco después, Mohammed bin Hamad bin Dwaihi Al Swaidan, Al Qahtani volvió a poner arriba a Al Qadsiah a los 81 minutos, asistido por Turki bin Marwan bin Saad, Al Ammar. Finalmente, Jordan Larsson sentenció el 3-3 definitivo a los 85 minutos, tras el pase de Álvaro Medrán. En cuanto a las tácticas, Al Qadsiah presentó un 352, mientras que Al Ettifaq optó por un 442.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la posesión fue favorable para Al Qadsiah, que controló el balón en un 54,6% frente al 45,4% de Al Ettifaq. A pesar de la mayor tenencia del local, la precisión fue compartida: Al Qadsiah disparó en 13 ocasiones, logrando 3 remates al arco, mientras que Al Ettifaq concretó 12 tiros, con 4 direcciones a puerta.

Disciplina y movimientos

El rigor defensivo fue protagonista, acumulando numerosas amonestaciones en ambos bandos. Por parte de Al Qadsiah, fueron amonestados Mohammed bin Waheeb bin Saeed, Abu Al Shamat, Musab bin Fahad bin Zaid, Al Juwayr y Mohammed bin Hamad bin Dwaihi Al Swaidan, Al Qahtani. En Al Ettifaq, vieron la amarilla Meshal bin Yousef bin Eshaq, Al Alaeli, Yasir Abdullah, Al Shammari, Radhi, bin Meshaal Al Otaibi, Moussa Dembélé y Jack Hendry. Los entrenadores movieron sus piezas intensamente, destacándose el ingreso de Jordan Larsson en Al Ettifaq, quien terminó siendo determinante para rescatar el empate.