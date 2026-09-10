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US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

En la duodécima jornada en Flushing Meadows se desarrollan las semifinales del torneo femenino con las cuatro mejores preclasificadas

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La bielorrusa Aryna Sabalenka, ya sin el número 1 del mundo en su haber, busca ser finalista del US Open
La bielorrusa Aryna Sabalenka, ya sin el número 1 del mundo en su haber, busca ser finalista del US OpenKirsty Wigglesworth - AP

Continúa este jueves 10 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la duodécima jornada se disputan las semifinales del torneo femenino. Los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La particularidad es que llegaron a esta instancia las cuatro mejores preclasificadas, algo no tan habitual más allá de que eran las favoritas a hacerlo. Ambos partidos se disputan en el estadio Arthur Ashe. En el primer turno, a las 20 (hora argentina), Aryna Sabalenka (1ª) se mide con Jessica Pegula (3ª) mientras que, a continuación, chocan Coco Gauff (4ª) vs. Elena Rybakina (2ª).

Elena Rybakina avanzó a semifinales en el US Open y desde el lunes será la nueva N° 1 del mundo
Elena Rybakina avanzó a semifinales en el US Open y desde el lunes será la nueva N° 1 del mundoSeth Wenig - AP

Más allá de cómo sea el desenlace del campeonato, desde la próxima semana la nueva número 1 del ranking de la WTA será la kazaja, a quien los puntos obtenidos en este campeonato ya le alcanzan para superar a la bielorrusa.

Cuadro del US Open femenino

El cuadro del torneo femenino del US Open, con las cuatro semifinalistas
El cuadro del torneo femenino del US Open, con las cuatro semifinalistas

Agenda del día 12 en el US Open 2026

*Todos los partidos se juegan en el estadio Arthur Ashe y los horarios corresponden a la Argentina.

  • 20: Aryna Sabalenka (1ª) vs. Jessica Pegula (3ª).
  • Desde no antes de las 21.10: Coco Gauff (4ª) vs. Elena Rybakina (2ª).
Coco Gauff es una de las esperanzas locales en el US Open femenino
Coco Gauff es una de las esperanzas locales en el US Open femeninoChris Young - The Canadian Press

Tabla de campeonas del US Open

  • Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
  • Helen Wills (Estados Unidos) - 7
  • Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
  • Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
  • Martina Navratilova (República Checa) - 4
  • Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3

Las semifinales del certamen de varones se desarrollarán el viernes. Allí quedaron emparejados el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el ruso Karen Khachanov y los estadounidenses Frances Tiafoe (11°) y Ben Shelton (8°).

Cuadro del US Open masculino

El cuadro del US Open masculino, con los cuatro semifinalistas
El cuadro del US Open masculino, con los cuatro semifinalistas

Tabla de campeones del US Open

  • Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
  • Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
  • Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4
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