US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Continúa este jueves 10 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la duodécima jornada se disputan las semifinales del torneo femenino. Los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La particularidad es que llegaron a esta instancia las cuatro mejores preclasificadas, algo no tan habitual más allá de que eran las favoritas a hacerlo. Ambos partidos se disputan en el estadio Arthur Ashe. En el primer turno, a las 20 (hora argentina), Aryna Sabalenka (1ª) se mide con Jessica Pegula (3ª) mientras que, a continuación, chocan Coco Gauff (4ª) vs. Elena Rybakina (2ª).

Elena Rybakina avanzó a semifinales en el US Open y desde el lunes será la nueva N° 1 del mundo Seth Wenig - AP

Más allá de cómo sea el desenlace del campeonato, desde la próxima semana la nueva número 1 del ranking de la WTA será la kazaja, a quien los puntos obtenidos en este campeonato ya le alcanzan para superar a la bielorrusa.

Cuadro del US Open femenino

El cuadro del torneo femenino del US Open, con las cuatro semifinalistas

Agenda del día 12 en el US Open 2026

*Todos los partidos se juegan en el estadio Arthur Ashe y los horarios corresponden a la Argentina.

20: Aryna Sabalenka (1ª) vs. Jessica Pegula (3ª).

Desde no antes de las 21.10: Coco Gauff (4ª) vs. Elena Rybakina (2ª).

Coco Gauff es una de las esperanzas locales en el US Open femenino Chris Young - The Canadian Press

Tabla de campeonas del US Open

Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8

Helen Wills (Estados Unidos) - 7

Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6

Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5

Martina Navratilova (República Checa) - 4

Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3

Las semifinales del certamen de varones se desarrollarán el viernes. Allí quedaron emparejados el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el ruso Karen Khachanov y los estadounidenses Frances Tiafoe (11°) y Ben Shelton (8°).

Cuadro del US Open masculino

El cuadro del US Open masculino, con los cuatro semifinalistas

Tabla de campeones del US Open