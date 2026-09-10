US Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

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En la duodécima jornada en Flushing Meadows se desarrollan las semifinales del torneo femenino con las cuatro mejores preclasificadas
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Continúa este jueves 10 de septiembre el US Open 2026, el último Grand Slam de la temporada que se desarrolla en Flushing Meadows, Estados Unidos; y en la duodécima jornada se disputan las semifinales del torneo femenino. Los juegos se transmiten en vivo a través de ESPN 2 y ESPN 4, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
La particularidad es que llegaron a esta instancia las cuatro mejores preclasificadas, algo no tan habitual más allá de que eran las favoritas a hacerlo. Ambos partidos se disputan en el estadio Arthur Ashe. En el primer turno, a las 20 (hora argentina), Aryna Sabalenka (1ª) se mide con Jessica Pegula (3ª) mientras que, a continuación, chocan Coco Gauff (4ª) vs. Elena Rybakina (2ª).
Más allá de cómo sea el desenlace del campeonato, desde la próxima semana la nueva número 1 del ranking de la WTA será la kazaja, a quien los puntos obtenidos en este campeonato ya le alcanzan para superar a la bielorrusa.
Cuadro del US Open femenino
Agenda del día 12 en el US Open 2026
*Todos los partidos se juegan en el estadio Arthur Ashe y los horarios corresponden a la Argentina.
- 20: Aryna Sabalenka (1ª) vs. Jessica Pegula (3ª).
- Desde no antes de las 21.10: Coco Gauff (4ª) vs. Elena Rybakina (2ª).
Tabla de campeonas del US Open
- Molla Bjurstedt (Noruega / Estados Unidos) - 8
- Helen Wills (Estados Unidos) - 7
- Chris Evert (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) - 6
- Margaret Court (Australia) - Steffi Graf (Alemania) - 5
- Martina Navratilova (República Checa) - 4
- Billie Jean King (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) - 3
Las semifinales del certamen de varones se desarrollarán el viernes. Allí quedaron emparejados el alemán Alexander Zverev (1°) vs. el ruso Karen Khachanov y los estadounidenses Frances Tiafoe (11°) y Ben Shelton (8°).
Cuadro del US Open masculino
Tabla de campeones del US Open
- Bill Tilden (Estados Unidos) / William Larned (Estados Unidos) / Richard Sears (Estados Unidos) - 7
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Robert Wrenn (Estados Unidos) / Jhon McEnroe (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 4