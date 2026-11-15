Albania venció 2-0 a Bielorrusia, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 15 de noviembre de 2026 a las 14.00 en el Illovszky Rudolf Stadion, con el arbitraje de Igor Pajac. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Albania logró una victoria sólida por 2-0 ante Bielorrusia. A los 28 minutos, Rey, Manaj marcó el primer gol del partido. Más tarde, a los 57 minutos, Elseid, Hysaj sentenció el resultado tras una asistencia de Rey, Manaj.

Desarrollo táctico y cambios

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico idéntico de 3-4-2-1. A pesar de la paridad en la estructura inicial, Albania supo aprovechar sus oportunidades. El técnico albanés movió el banco a los 74 minutos para dar frescura con los ingresos de Luis, Hasa por Qazim, Laçi y Myrto, Uzuni por Arbër, Hoxha. Por su parte, el estratega de Bielorrusia intentó una reacción masiva a los 62 minutos con un triple cambio: ingresaron Valeri, Gromyko, Trofim, Melnichenko y Anton, Kovalev, pero la defensa rival se mantuvo firme.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del balón fue ligeramente superior para Albania, que registró un 51,8% de posesión frente al 48,2% de Bielorrusia. En cuanto a la eficacia ofensiva, Albania generó 13 remates totales con 4 al arco, mientras que Bielorrusia intentó en 12 ocasiones, logrando dirigir 3 tiros a portería. La diferencia también se vio reflejada en la cantidad de tiros de esquina: 7 para el vencedor contra apenas 1 para el conjunto bielorruso.

Disciplina en el campo

El partido se tornó disputado en el aspecto disciplinario, especialmente para Bielorrusia, que acumuló cuatro tarjetas amarillas: Roman, Begunov, German, Barkovskiy, Zakhar, Volkov y Trofim, Melnichenko fueron amonestados. Del lado de Albania, vieron la cartulina amarilla Mario, Mitaj a los 86 minutos y Mirlind, Daku a los 92 minutos. Este resultado consolida el desempeño de Albania en el grupo C1 de la competición al cierre de la jornada.