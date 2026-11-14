El Masters femenino: Mirra Andreeva venció a Jessica Pegula, accedió a la final y va a ser la Nº 2

La rusa Mirra Andreeva derrotó este sábado a la estadounidense Jessica Pegula en una semifinal del WTA Finals en Indian Wells, California, y con ello se aseguró el ascenso al 2º lugar del ranking mundial. La joven, actualmente 3ª del tenis femenino, superó a la 5ª por 6-3 y 6-4 y sigue sin perder un set en el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del año.

Andreeva, de 19 años, debutante en el ex Masters, pugnará este domingo por el título de campeona frente a la ganadora de la otra semifinal, que se desarrolla más tarde entre la checa Linda Noskova y la ucraniana Elina Svitolina.

Un revés de la rusa de 19 años, que este lunes ascenderá al segundo puesto del ranking mundial. Gregory Bull - AP

Un triunfo el domingo redondearía una extraordinaria temporada para Andreeva, que incluye su primer trofeo de Grand Slam, en Roland Garros en junio, y desde el lunes el asalto al segundo lugar del ranking, en el que desbancará a la bielorrusa Aryna Sabalenka. La kazaja Elena Rybakina ocupa el primer puesto del escalafón internacional, pero está ausente en este certamen.

Toda una sorpresa en el ex Masters, la pupila de la ex tenista española Conchita Martínez mostró el tenis más sólido del campeonato. Su escollo, la experimentada Pegula, contó con el apoyo mayoritario de los 16.000 aficionados de la cancha central.

Pegula tuvo el respaldo mayoritario de los 16.000 espectadores en el gran estadio central de Indian Wells, pero la 5ª del ranking quedó lejos de derrotar a la 3ª. Gregory Bull - AP

“Algo que sé con seguridad es que no va a ser un partido fácil”, había advertido la rusa. “Probablemente va a estar en 80/20″, aludió la joven al favoritismo de Pegula. “Pero si hiciera que fuera más bien 60/40, sería genial”, sonrió. Al final, recibió aplausos en tierra estadounidense.

Andreeva convirtió el camino hacia el partido por decisivo en una exhibición. En sus cuatro encuentros jugados hasta ahora cedió apenas 18 juegos, una cifra histórica desde que se recuperó el formato de fase de grupos, en 2003. Nunca una tenista había concedido tan pocos games para alcanzar la final del certamen de maestras.

18 - Mirra Andreeva (18) has conceded the fewest games en route to the final at the WTA Finals, since the reintroduction of the Round Robin format in 2003. ?!?!?!#FAGEWTAFinals #TheUltimateStage | @WTA pic.twitter.com/AbpJsvCW6t — OptaAce (@OptaAce) November 14, 2026

Pegula, de 32 años, y Andreeva libraron su primer duelo en el circuito una semana después de que se vieran envueltas en una controversia generada por comentarios de la estadounidense durante un entrenamiento. Un micrófono abierto al costado de la cancha captó a Pegula cuando describía a la joven rusa como a una “diva” y señalaba a Conchita Martínez por no abordar “las maneras” de su entrenada.

La directora de la WTA, Valerie Camillo, se disculpó por el uso indebido de los micrófonos y señaló que la intención era captar “sonido ambiente” de las prácticas y no conversaciones entre jugadoras y preparadores. Luego, ante la prensa la rusa dijo que Pegula se había disculpado con ella en privado y restó importancia al incidente.

What a moment 👏



Mirra Andreeva confirms her place in the final 2 at 2026 FAGE WTA Finals!#FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage pic.twitter.com/TjQpJDghUs — wta (@WTA) November 14, 2026

Al margen de polémicas, la rusa va y va. “Mi plan de juego ahora es ser agresiva, hacer las cosas por mí misma. Antes tenía algunos problemas para hacerlo durante todo el encuentro, pero ahora me siento cada vez más cómoda haciéndolo en cada punto, hasta que el árbitro diga «juego, set y partido»”, apuntó, envalentonada.