Nations League: España vs. Inglaterra, el partidazo que desempolvó un antecedente racista en Madrid

Como España e Inglaterra ya están clasificados a los cuartos de final de la Nations League, no hay mayor tensión competitiva que la que se desprende de un partido de primer nivel internacional, entre dos selecciones integrantes del podio —primera y tercera— del reciente Mundial, ambas con individualidades destacadas en todas las líneas del campo. El episodio ocurrirá este domingo, desde las 16.45 (hora de Argentina), en el estadio Metropolitano.

Hace menos de dos meses, en el primer compromiso de los dos equipos tras el Mundial, España venció 3-2 en Wembley, en la apertura de la Zona 3, que se cerrará este domingo, en el estadio Metropolitano, de Madrid. Inglaterra vuelve a jugar en la capital de España después de 22 años. Lo podría haber hecho posteriormente en tres ocasiones, pero se negó, lo cual llevó a organizar dos encuentros en Sevilla y uno en Alicante,

La negativa británica a presentarse en Madrid se debió al antecedente de 2004, en el Santiago Bernabéu, cuando los futbolistas negros Ashley Cole, Rio Ferdinand, Shaun Wright-Phillips, Jermaine Jenas y Jermain Defoe fueron víctimas de gritos y cánticos racistas desde las tribunas. Por ese entonces, la Federación Española de Fútbol fue multada con una suma cercana a los 55.000 euros.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra John Walton - Pool PA

El mes pasado, España fue sancionada económicamente con 18.000 euros y el cierre parcial del estadio en su siguiente partido como local, después de que sus aficionados entonaran un cántico discriminatorio contra los musulmanes durante un cotejo frente a Egipto en Barcelona, en marzo. La apelación presentada por la Federación Española fue rechazada por la FIFA.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, abordó el tema en la última conferencia de prensa, antes de viajar a España: “Hay un protocolo [antirracista] establecido. Quizás dediquemos cinco minutos a informar a los jugadores sobre el protocolo si existe un precedente [en Madrid]. Es importante que lo conozcan. Tuvimos la misma conversación antes del partido contra Serbia [en Belgrado, en septiembre de 2025]. Jamás aceptaremos el racismo ni seremos racistas con nadie. Simplemente, no es nuestra forma de ser. Espero, por supuesto, el apoyo incondicional de la afición española para la selección española. Pero no esperamos ningún incidente”.

Consultado Luis de la Fuente sobre la consideración que había hecho Tuchel, el director técnico de España fue concluyente: “Decidle a Tuchel que en España no hay racismo. Así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. No somos racistas”.

Luis de la Fuente, sobre el racismo en el fútbol español: "En España no hay racismo. Coges y se lo dices a Thomas Tuchel".



"Así de contundente. En España no hay racismo. Ninguno somos racistas, como en Inglaterra". pic.twitter.com/fKAky2qIk4 — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 14, 2026

El protocolo antirracismo al que se refería Tuchel es el que implementa la UEFA y consta de tres instancias: en primer lugar, los árbitros detienen el partido y solicitan dar una advertencia por la megafonía del estadio. Si la discriminación persiste, los árbitros pueden detener el partido durante cinco o diez minutos y retirar a los jugadores del terreno de juego. Si los problemas continúan tras la segunda interrupción, el encuentro podrá darse por finalizado. “Es importante que los jugadores conozcan el protocolo. Las mejores respuestas están en el campo”, agregó Tuchel.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, en España reaparecerá Lamine Yamal, ausente el jueves en la victoria sobre República Checa por unas molestias en la rodilla derecha, que despertaron ciertas suspicacias en España por un trato preferencial que De la Fuente le daría al delantero de Barcelona para que tenga descansos especiales. “Me molesta la mentira. No tiene ningún privilegio. Tenía líquido en la rodilla, a ver si se enteran, ¿ha quedado claro? Se ha recuperado satisfactoriamente”, contestó De la Fuente.

Lamine Yamal reaparecerá este domingo tras la lesión que lo marginó el jueves frente a República Checa Mike Egerton - PA Wire DPA

España lleva un invicto de 43 partidos. “España se ha olvidado de lo que es perder, así que necesitamos un rendimiento de primer nivel. Es importante que juguemos con la misma mentalidad que mostramos en casa, que los ataquemos, que intentemos que sea un partido físico para imponer nuestra fuerza”, reconoció Tuchel.

De la Fuente consideró que un España-Inglaterra “es uno de los mejores partidos que puede verse en el mundo, si no el mejor”. Y agregó: “Ambos estamos en la cúspide del fútbol mundial. Es nuestro mejor momento en mucho tiempo. Creo que el nuestro es un modelo muy reconocido y reconocible, muy identificado con nuestros futbolistas. La idea del modelo inglés también ha evolucionado mucho, me parece también muy buena. Pero hay que tener ese tipo de futbolista; nosotros no podríamos jugar como Inglaterra, ni Inglaterra podría hacerlo como España”.