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Albania venció 3-0 a San Marino, por la Liga de Naciones

Se midieron en un duelo donde Albania se impuso con autoridad en la jornada 2 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber

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Albania venció 3-0 a San Marino, por la Liga de Naciones
Albania venció 3-0 a San Marino, por la Liga de Naciones

En el Stadio Olimpico di Serravalle, Albania superó con contundencia a San Marino en un encuentro disputado el 29 de septiembre de 2026 a las 15.45, bajo el arbitraje de Mihály Káprály. La superioridad visitante se plasmó en el marcador gracias a una sólida actuación colectiva que le permitió dominar las acciones de principio a fin.

El trámite del partido se definió por la eficacia ofensiva de los visitantes. A los 21 minutos, Anis Mehmeti marcó el primer gol tras asistencia de Rey Manaj. A los 27 minutos, Myrto Uzuni amplió la ventaja para Albania. Ya en el complemento, a los 65 minutos, Rey Manaj selló el 3-0 definitivo. En cuanto a las tácticas, el local formó con un 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-2-3-1 que resultó más efectivo. El encuentro contó con amonestaciones para Kristjan Asllani en la visita y Nicola Nanni en el local. A los 60 minutos, el banco de San Marino realizó una triple modificación táctica con los ingresos de Enea Della Balda, Filippo Fabbri y Cristian Meloni en busca de mayor frescura.

Análisis estadístico

El control del balón fue una constante a favor de Albania, que registró un 71,7% de posesión frente al 28,3% de San Marino. Esta diferencia se tradujo en una mayor peligrosidad en los metros finales, acumulando 14 tiros totales contra 6 del local, con una efectividad notable al colocar 8 remates a puerta.

Dinámica de juego

A pesar de los intentos de San Marino por equilibrar el juego a través de la pelota parada, con 5 corners conseguidos, la defensa albanesa se mantuvo sólida. Albania también dominó en la generación de jugadas de esquina con 6 corners, manteniendo el protagonismo hasta el pitido final. El resultado deja a Albania con buenas sensaciones en esta segunda jornada del Grupo C1, reafirmando su intención de liderar su zona en el torneo.

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