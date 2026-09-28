Paredes explicó el furcio que cometió al cantar “un minuto de silencio” luego de eliminar a Racing

Leandro Paredes protagonizó un momento viral durante los festejos por la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina tras dar vuelta el partido a Racing (3-2).

Tras el pitazo final, jugadores compartieron una celebración cargada de emoción entre abrazos, cantos y saltos dentro de la cancha.

En ese contexto, el mediocampista comenzó con uno de los cantitos más habituales del folclore futbolero: “Un minuto de silencio...”. Sin embargo, cuando llegó el momento de completar la frase, cometió un desliz.

Minuto de silencio Paredes

En lugar de mencionar a Racing, el rival que Boca acababa de eliminar, el capitán lanzó: “Para River que está muerto”. La referencia al clásico adversario generó repercusiones inmediatas.

Sin embargo, según explicó después el propio futbolista, el episodio no respondió a una provocación deliberada ni a una decisión tomada en el momento para modificar el canto. Aseguró que se trató de una reacción espontánea. “Me salió de esa manera, es la costumbre”, afirmó Paredes.

Enner Valencia anotó un triplete ante Racing Marcelo Manera - LA NACION

El triunfo en el Gigante de Arroyito significó mucho para Boca. No solo porque le permitió avanzar a las semifinales del torneo, sino también por la forma en que consiguió el resultado. El equipo logró revertir una desventaja de dos goles y terminó imponiéndose.

Boca parecía al borde de la eliminación después de quedar dos goles abajo, pero el partido cambió con una apuesta de Rodolfo Arruabarrena. A los 11 minutos del segundo tiempo, el entrenador mandó a la cancha a Sebastián Villa y Enner Valencia por Alan Velasco y Santiago Ascacíbar, respectivamente, y modificó el esquema por uno más ofensivo. Con Villa y Flores abiertos por las bandas, y Merentiel junto a Valencia en el área, el equipo se lanzó decididamente en busca del empate.

Copa Argentina 2026: Racing Club vs. Boca Juniors Marcelo Manera - LA NACION

A los 27, llegó el primero del Xeneieze. Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Valencia cabeceó solo para poner el descuento. Lo ganaba Racing 2 a 1 y además le ponía tensión al duelo de cuartos de final. A los 35, Villa, desde la izquierda, envió un centro de derecha al punto penal y el ecuatoriano cabeceó (otra vez) para poner el 2 a 2.

Cuando todo hacía prever una definición por penales, Valencia volvió a aparecer. En el quinto minuto de descuento, conectó de cabeza un centro de Carlos Palacios y selló el 3 a 2 definitivo en el Gigante de Arroyito. El delantero completó un triplete en apenas 23 minutos y condujo a Boca a las semifinales de la Copa Argentina, donde enfrentará a Banfield.