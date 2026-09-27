Atlanta United empató 2-2 con New York City FC, por la MLS 2026

En un encuentro disputado el 26 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta United y New York City FC igualaron 2-2. El arbitraje estuvo a cargo de Alexis Da Silva en este compromiso correspondiente a la jornada 28 de la MLS.

Desarrollo de los goles

El marcador se abrió a los 5 minutos con un gol en contra de Matt Edwards. Sin embargo, Atlanta United respondió a los 10 minutos por intermedio de Giuliano Galoppo tras una asistencia de Tomás Jacob. Ya en el complemento, a los 56 minutos, Andrés Perea volvió a poner en ventaja a la visita, esta vez tras un pase de Agustín Ojeda. Finalmente, a los 74 minutos, Jay Fortune selló el 2-2 definitivo con una asistencia de Tristan Muyumba.

Aspectos tácticos y disciplina

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas, con Atlanta United desplegando un 4-3-3 frente al 4-2-3-1 de New York City FC. El encuentro también tuvo su cuota de fricción: Luke Brennan vio la amarilla a los 42 minutos por infracciones reiteradas, mientras que Raul Gustavo Pereira Bicalho fue amonestado sobre el final del cotejo, a los 94 minutos, por protestar las decisiones arbitrales.

Análisis estadístico

En cuanto a las estadísticas, el dominio de la posesión fue levemente superior para Atlanta United con un 51% contra el 49% de New York City FC. A pesar de contar con menos tiempo la pelota, la visita fue más incisiva al registrar 9 disparos totales, mientras que el local acumuló 7 remates, logrando 5 de ellos ir con dirección a puerta frente a los 3 de su rival.