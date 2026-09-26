Así fue la maniobra con la que Colapinto provocó el triple choque con Gasly y Norris

El piloto argentino Franco Colapinto se pasó de largo en una curva durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 e impactó contra su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en un choque en el que también involucraron al británico Lando Norris. Todos terminaron fuera de carrera.

El incidente ocurrió en las calles de Bakú, poco después de que se retirara el auto de seguridad tras un accidente que protagonizó Alex Albon (Williams). Colapinto intentó superarlos por el sector interno de una curva, pero sufrió una bloqueada de neumáticos que le impidió hacerlo. Al pasarse de largo, golpeó directamente al coche de Gasly, lo que causó además la salida de pista y posterior abandono de Norris, que estaba a la derecha del francés.

Tras la maniobra, el pilarense pidió disculpas por radio tanto a su escudería como a su compañero. “Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada. Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grave, perdimos puntos con los dos autos. Día complicado”, expresó el argentino. No tenía mucho ritmo, empecé a tener degradación atrás y me costó un poco. Pero perdón al equipo, estoy triste por la situación", dijo apesadumbrado.

El auto de Colapinto quedó dañado y tuvo que abandonar en la vuelta 38. El retiro interrumpió una racha de 26 carreras seguidas completando las competencias y dejó a la escudería sin representantes.

Antes del accidente, Norris cometió una equivocación en la curva 1 durante la vuelta 31, donde dio un giro sobre la pista y perdió posiciones ante Gasly y Kimi Antonelli y Colapinto comenzó la competencia desde el noveno puesto de la grilla tras la sanción de cinco posiciones que recibió el español Carlos Sainz.

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