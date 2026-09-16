Atlético de Madrid venció 4-0 a Osasuna, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 16 de septiembre de 2026 a las 14.00 en el Riyadh Air Metropolitano, con el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso. En un compromiso correspondiente a la jornada 6 de la Liga de España, el conjunto local no dejó dudas y superó ampliamente a su rival. A los 24 minutos, Jonathan, David marcó el primer gol del partido tras una gran definición. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Kang-In, Lee amplió la ventaja tras una asistencia de Jonathan, David. Posteriormente, a los 63 minutos, Robin, Le Normand anotó el tercer tanto, mientras que Álex, Baena cerró la goleada a los 82 minutos luego de una asistencia de Johnny, Cardoso.

Despliegue táctico y acciones clave

El Atlético de Madrid saltó al campo con un esquema 4-4-2, mientras que Osasuna propuso una estructura defensiva de 5-4-1 que se vio superada por la presión local. A los 49 minutos, Ademola, Lookman recibió tarjeta amarilla en el conjunto local. Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid realizó múltiples variantes a los 68 minutos, dando ingreso a Marc, Pubill, Giuliano, Simeone y Arnau, Ortiz en reemplazo de Cristian, Romero, Jonathan, David y Ademola, Lookman, respectivamente. Más tarde, a los 85 minutos, también ingresaron Morten, Hjulmand y Dávid, Hancko. En el equipo visitante, las modificaciones llegaron tempranamente con los ingresos de Kike, Barja, Rubén, García y Ante, Budimir, seguidos por Jon, Moncayola y Romain, Del Castillo, este último obligado por una lesión a los 74 minutos.

Dominio estadístico del conjunto local

La superioridad del Atlético de Madrid se reflejó claramente en las estadísticas del encuentro. El conjunto dueño de casa alcanzó una posesión del 67,8% frente al 32,2% de Osasuna. La vocación ofensiva del equipo se tradujo en un total de 27 disparos, de los cuales 11 fueron a puerta, contra apenas 3 remates totales del rival, con solo 1 entre los tres palos.

Precisión en la pelota parada

La ambición del Atlético de Madrid también se vio reflejada en la generación de jugadas de balón detenido, logrando 8 corners a lo largo de los noventa minutos. El partido cerró con amonestaciones adicionales para la visita, siendo sancionados Rubén, García a los 85 minutos y Abel, Bretones a los 92 minutos, reflejando las dificultades que tuvo Osasuna para contener el ritmo impuesto por el local en su estadio.

Atlético de Madrid venció por 4-0 a Osasuna como Home, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p421821', 'player_name': 'Jonathan, David', 'minute': '24', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p451358', 'player_name': 'Kang-In, Lee', 'minute': '54', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p421821', 'assist_player_name': 'Jonathan, David'} , {'player_id': 'p224919', 'player_name': 'Robin, Le Normand', 'minute': '63', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p248501', 'player_name': 'Álex, Baena', 'minute': '82', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p488662', 'assist_player_name': 'Johnny, Cardoso'} . El cotejo se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Atlético de Madrid suma 13 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Osasuna tiene 7 unidades, en la 13 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Atlético de Madrid y Osasuna en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.