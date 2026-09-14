Alexander Zverev, campeón del US Open: “Cuando a tu hijo de 4 años le diagnostican diabetes y los médicos te hablan de hablan de limitaciones, hace falta una madre increíble”

Alexander Zverev está en la cúspide de su carrera. Pero no se conforma, quiere llegar a la cima del tenis y 2026 es, en definitiva, el año en el que ‘rompió la pared’ y en el que más se arrimó a sus sombras, que son Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Sin derrotarlos en duelos directos, se quedó con Roland Garros primero y, ahora, el US Open mostrando un nivel superlativo que le permitió en la definición despachar a Ben Shelton (8°) por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2.

Poco importa por estos días que el italiano, por ejemplo, fue su verdugo en la definición de Wimbledon. Ese es el próximo paso que quiere dar: ganar venciendo a los dos tenistas que, todavía, son mejor que él. Ya habrá tiempo, y circuito, para eso. Hoy el alemán disfruta de las mieles del éxito con algarabía y emoción, porque el camino no le fue fácil y, él mismo reveló, atravesó en gran parte gracias al sostén de su mamá.

Alexander Zverev recortó la distancia en el ranking con Jannik Sinner Li Rui - XinHua

“Quiero agradecerle a una persona que, en realidad, nunca ve mis partidos, pero que es la más importante en mi vida tenística y en mi vida”, esbozó inicialmente en el estadio Arthur Ashe con el trofeo de campeón en sus manos. Y continuó: “Cuando a tu hijo de 4 años le diagnostican diabetes y los médicos te dicen que su vida y sus posibilidades de dedicarse al deporte estarán muy, muy limitadas, hace falta una madre increíblemente fuerte para salir y decir: ‘Mi hijo llegará a donde él quiera llegar. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere dedicarse a otra cosa, lo hará. Pero esta enfermedad no nos definirá’. Mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco. Se necesita una mujer de una fortaleza increíble para hacer lo que ella hizo”.

‘Sascha’ también le agradeció a su equipo: “Estuvimos casi 30 años sin ganar un título de Grand Slam y ahora ganamos dos en tan sólo tres meses. Creo que Dios ha visto lo mucho que trabajamos, cuánto sufrimos, cuánto dolor pasamos. Creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores”. Sus palabras fueron en el mismo escenario donde 2191 días antes cayó en la definición del US Open 2020 frente a Dominic Thiem y se mostró quebrado y resignado. La maldición de no conquistar un major, de hecho, lo hizo esperar hasta Roland Garros 2026, donde finalmente se sacó la mochila de encima.

En el US Open 2026 Zverev disputó su tercera final seguida de un Grand Slam y la sexta en su carrera. Además, logró el 14° título seguido para un tenista europeo en Flushing Meadows porque el último no nacido en el Viejo Continente que celebró allí fue el argentino Juan Martín Del Potro en 2009.

Así, el teutón ingresó a la tabla de ganadores del US Open y tiene una estrella al igual que varios tenistas, entre los que se destacan el español Manuel Orantes (1975); Andy Roddick (2003); los rusos Marat Safin (2000) y Daniil Medvedev (2021); el británico Andy Murray (2012); el croata Marin Čilić (2014); el suizo Stan Wawrinka (2016); y el italiano Jannik Sinner (2024).

Además, le dio a Europa la corona número 89 de Grand Slam en los últimos 91 torneos desde 2004 en adelante. 66 se los adjudicaron el serbio Novak Djokovic (24), el español Rafael Nadal (22) y el suizo Roger Federer (20). Los únicos que prevalecieron en ese período sin haber nacido en el Viejo Continente son los argentinos Gastón Gaudio en Roland Garros 2004 y Juan Martín Del Potro en el US Open 2009.

Últimos campeones del US Open

2006: Roger Federer (Suiza).

2007: Roger Federer (Suiza).

2008: Roger Federer (Suiza).

2009: Juan Martín del Potro (Argentina).

2010: Rafael Nadal (España).

2011: Novak Djokovic (Serbia).

2012: Andy Murray (Gran Bretaña).

2013: Rafael Nadal (España).

2014: Marin Čilić (Croacia).

2015: Novak Djokovic (Serbia).

2016: Stan Wawrinka (Suiza).

2017: Rafael Nadal (España).

2018: Novak Djokovic (Serbia).

2019: Rafael Nadal (España).

2020: Dominic Thiem (Austria).

2021: Daniil Medvedev (Rusia).

2022: Carlos Alcaraz (España).

2023: Novak Djokovic (Serbia).

2024: Jannik Sinner (Italia).

2025: Carlos Alcaraz (España).

2026: Alexander Zverev (Alemania).