Atlético Mineiro venció por 4-2 a Santos, por la Copa Sudamericana 2026

Atlético Mineiro venció por 4-2 a Santos como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Atlético Mineiro los goles fueron marcados por Caldeira Duarte , Carvalho , Carvalho , Cuello , mientras que para Santos los goles fueron marcados por Silveira Neves Vojnovic (en contra), Barbosa Almeida. El cotejo se disputó en el estadio Arena MRV, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.