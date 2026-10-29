Bahia venció 3-2 a São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 28 de octubre de 2026 a las 21.30 en la Casa de Apostas Arena Fonte Nova, con el arbitraje de Anderson Daronco. En un compromiso vibrante por la jornada 33 del Brasileirao Serie A, Bahia logró una ajustada victoria frente a São Paulo por 3-2.

El marcador se abrió rápidamente. A los 6 minutos, Rodrigo Nestor marcó el primer gol tras asistencia de Jean Lucas. Poco después, a los 10 minutos, Erick aumentó la ventaja para Bahia con una asistencia de Marcos Victor. São Paulo reaccionó antes del descanso: a los 43 minutos, Lucas Moura descontó tras pase de Jonathan Calleri. Ya en el complemento, a los 50 minutos, Damián Bobadilla igualó las acciones. Finalmente, a los 81 minutos, Marcos Victor sentenció el 3-2 definitivo tras una asistencia de Erick Luis. Ambos equipos mostraron esquemas tácticos distintos, con Bahia disponiéndose con un 5-3-2 frente al 3-4-2-1 presentado por el conjunto visitante.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la alta intensidad, lo que derivó en varias amonestaciones en el tramo final. Fueron amonestados en el local Marcos Victor y David Duarte, mientras que por el lado de São Paulo vieron la tarjeta amarilla José Sabino, Gustavo, Lucas Moura y un jugador más por disidencia.

En cuanto a las estadísticas, São Paulo tuvo una posesión del 52,8% frente al 47,2% de Bahia. A pesar de que los visitantes realizaron 14 remates (6 al arco) contra los 13 de Bahia (4 al arco), el equipo local supo aprovechar mejor sus oportunidades. Además, la visita dominó en la generación de tiros de esquina, consiguiendo 11 contra los 7 que registró Bahia a lo largo del enfrentamiento.