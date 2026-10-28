Arsenal, campeón de la Premier League, quedó eliminado por un equipo de cuarta división en la Carabao Cup

Así como la Copa Argentina depara grandes sorpresas en nuestro país, en el fútbol inglés también el pequeño puede derribar al gigante. Todo se iguala en el campo, lugar donde pueden convivir mundos separados por presupuestos, planteles, infraestructura y aspiraciones. Y no siempre gana el que más tiene. De un lado, Arsenal, campeón de la Premier League y uno de los clubes más poderosos de Europa. Del otro, Fleetwood Town, un equipo de la League Two, la cuarta división profesional inglesa, que pelea en la zona baja de su campeonato. La distancia parecía demasiado grande. Sin embargo, en la Carabao Cup volvió a quedar demostrado que las diferencias económicas y deportivas no siempre alcanzan para explicar lo que sucede durante 90 minutos.

Y sí… Fleetwood Town eliminó a Arsenal al imponerse por 5-3 en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo regular, en el Highbury Stadium, un escenario con capacidad para poco más de 5000 espectadores que vivió una noche imposible de olvidar. Celebraron todos juntos, en el sentido más literal de la expresión.

Aaron Loupalo Bi celebra la apertura del marcador para Fleetwood Town Ian Hodgson - AP

La magnitud de la hazaña se entiende al observar los contextos. Arsenal tiene un plantel valuado en cientos de millones de dólares, integrado por figuras internacionales y dirigido por Mikel Arteta. Fleetwood, como contracara, ocupa posiciones cercanas a la zona baja de la League Two. Distintas estadísticas difundidas por medios británicos señalaron que nunca antes un campeón vigente de la Premier League había sido eliminado de la Copa de la Liga por un club de cuarta división.

La definición y la euforia

¡HAUGHEY CONVIRTIÓ SU PENAL Y FLEETWOOD TOWN ELIMINÓ AL ARSENAL EN LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DE LA LIGA INGLESA!



📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/97XkGyhDvZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2026

La noche ya había comenzado de manera insólita. A los pocos segundos del encuentro, un drone sobrevoló el estadio y obligó a detener las acciones durante varios minutos por razones de seguridad. El incidente quedó rápidamente relegado cuando Fleetwood empezó a creer que la historia podía escribirse a su favor. Poco a poco, pero sin pausa.

A los 21 minutos llegó el primer impacto. Aaron Loupalo-Bi superó la marca del joven Marli Salmon y definió ante Illan Meslier para establecer el 1-0. Las tribunas explotaron. Lo que parecía una visita de rutina para Arsenal comenzaba a transformarse en una pesadilla.

LAS PARTICULARIDADES DE LA COPA DE LA LIGA INGLESA: el partido entre Fleetwood y Arsenal en el Highbury Stadium por los octavos de final estuvo unos minutos detenido por la presencia de un drone.



📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Xs7lrEN2Oe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2026

Arsenal reaccionó en el segundo tiempo. El empate llegó a través de Viktor Gyökeres. El conjunto londinense monopolizó la posesión, pero no fue suficiente. El arquero Jay Lynch comenzó a convertirse en una figura decisiva. Y el campeón de la Premier comenzó a frustrarse. Ni que hablar tras la expulsión de Max Dowman, tras un choque con un adversario.

Viktor Gyoekeres consiguió el empate para Arsenal, aunque no fue suficiente; el conjunto de Londres fue eliminado en la definición por penales Ian Hodgson - AP

Fleetwood jamás renunció a su sueño. Resistió y llegó a los penales. En la definición apareció definitivamente Lynch. El arquero detuvo el remate de Bruno Guimarães, el único fallo de la serie. Después, Conor Haughey convirtió el disparo decisivo y desató el delirio. Fleetwood acertó sus cinco ejecuciones y selló una clasificación histórica a los cuartos de final.

La celebración resultó proporcional a la dimensión del logro. Apenas ingresó el último penal, cientos de hinchas invadieron el campo para abrazarse con los jugadores en una escena que recordó las grandes hazañas de la FA Cup y de la Copa de la Liga inglesa. El pequeño estadio de Fleetwood quedó envuelto en una fiesta colectiva.

Las declaraciones reflejaron el impacto emocional del resultado. Haughey, uno de los héroes, resumió la incredulidad general al afirmar que simplemente eligió un lugar para rematar y correr a festejar. “Acabamos de vencer a los campeones de la Premier League; demuestra lo bueno que es este equipo”, señaló.

Matt Lawlor, entrenador de Fleetwood, tampoco ocultó su asombro. “Es la noche más importante de la historia del club por la entidad del rival y hemos conseguido vencer a los campeones de alguna manera”, declaró tras el encuentro.

Lynch puso el foco en la ciudad y en los simpatizantes. “Es increíble para el club y para el pueblo. Significa todo para todos”, sostuvo, según la agencia AP, después de convertirse en el gran protagonista de la tanda.

Del lado de Arsenal, la sensación fue diametralmente opuesta. Tras haber alcanzado la final de la edición anterior y con la ambición de pelear todos los títulos de la temporada, el equipo de Arteta protagonizó una eliminación que difícilmente sea olvidada. Porque en Inglaterra las copas nacionales conservan una esencia particular: permiten que clubes separados por varias categorías compartan escenario y alimenten la ilusión de los más pequeños.

“Es un día realmente triste para nosotros”, reconoció el técnico español, que agregó: “Tenemos una enorme responsabilidad de llevar este escudo de la mejor manera posible. No tuvo nada que ver con el esfuerzo o la aplicación o la determinación de ganarlo, pero nos faltaron otras cosas”.

Los hinchas de Fleetwood desataron todo su colorido en un estadio para 5000 espectadores DARREN STAPLES - AFP

Y esta vez, en una noche que quedará grabada para siempre en Fleetwood, el débil venció al poderoso. Una institución que hace apenas una década y media transitaba el fútbol semiprofesional. El campeón de la Premier League cayó ante un rival de cuarta división. Una de esas historias que explican por qué el fútbol no tiene explicación.