Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El escándalo amoroso entre Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini que “incendia el tenis italiano”
Una supuesta infidelidad vinculada a la expareja del tenista de 30 años genera tensión en el tenis de Italia; el capitán Filippo Volandri excluyó a la figura del equipo nacional para la próxima Copa Davis
- 3 minutos de lectura'
El tenis italiano atraviesa una crisis interna de carácter personal que salpica al equipo nacional de cara a las Finales de la Copa Davis. El distanciamiento evidente entre Matteo Berrettini y Lorenzo Musetti trasciende el ámbito deportivo y alimenta especulaciones sobre un conflicto sentimental. La polémica surge a partir de una supuesta relación entre Musetti y Vanessa Bellini, mujer con quien Berrettini finalizó su vínculo amoroso en junio pasado.
El clima de tensión se intensificó tras la reciente convocatoria para la fase final de la Copa Davis, donde Italia defenderá su corona. Filippo Volandri, capitán del equipo, dejó fuera de la nómina a Berrettini, protagonista clave en la conquista del título durante 2025. Aunque Volandri justificó la decisión mediante criterios de ranking y rendimiento actual, diversos analistas, entre ellos el medio Eurosport, sugieren que la exclusión busca evitar conflictos en el vestuario debido a la mala relación entre ambos deportistas. El equipo seleccionado incluye a Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Simone Bolelli y Andrea Vavassori.
Los indicios del quiebre comenzaron en las redes sociales, donde usuarios atentos detectaron que ambos tenistas dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que despertó múltiples teorías. El entorno de Musetti también vivió momentos de inestabilidad, dado que el jugador eliminó imágenes junto a su esposa, Veronica Confalonieri, madre de sus hijos, aunque luego restauró dicho contenido en su perfil. La supuesta infidelidad, señalada inicialmente por el portal Corriere dello Sport, carece hasta el momento de confirmación oficial por parte de los involucrados.
El punto de quiebre ocurrió durante el torneo ATP 500 de Viena, donde, tras su victoria frente a Tomás Etcheverry, Berrettini recibió una pregunta sobre el título reciente de Musetti en Lyon. Ante la consulta, el jugador romano preguntó “¿Estamos en directo?”. Una vez confirmada la transmisión, ofreció una respuesta distante: “Sé que trabajó muy duro para volver y supongo que se lo merece”. Esta reacción, caracterizada por un tono frío y sarcástico, evidenció la fractura en la relación de quienes mantuvieron una estrecha amistad durante años.
Filippo Volandri, al abordar las dudas sobre la ausencia de Berrettini, evitó profundizar en temas ajenos al deporte. “Como siempre, estas convocatorias se basan en el ranking actual. Las próximas semanas previas a nuestra nueva aventura en la Copa Davis serán cruciales para mí”, afirmó el capitán. A pesar de los esfuerzos oficiales por mantener la calma, el ruido mediático sobre este triángulo amoroso persiste.
La prensa italiana insiste en que la situación personal de los jugadores marca un precedente negativo dentro de una escuadra que busca mantener su hegemonía en el circuito internacional. Los protagonistas mantienen silencio total sobre el trasfondo de estos rumores y se enfocan en sus agendas individuales de torneos, mientras la afición local observa con inquietud la desintegración de una alianza deportiva que definió gran parte del éxito reciente de su país, que tampoco contará con Jannik Sinner.
- 1
La respuesta de Franco Colapinto al periodista británico que dijo que fue penalizado “por ser argentino”
- 2
Lionel Messi: “Lo más importante es saber perder y saber ganar también, porque hay mucha gente que no sabe ganar”
- 3
Harry Kane rompió la maldición y ganó el Balón de Oro; Messi terminó quinto y lo siguió desde lejos
- 4
Arvid Lindblad culpó a Colapinto por el incidente en el Gran Premio de Estados Unidos