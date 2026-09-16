Barcelona venció 7-2 a Racing de Santander, por el Liga de España

El encuentro se disputó el 16 de septiembre de 2026 a las 16.30 en el estadio Spotify Camp Nou, bajo el arbitraje de José Luis Munuera Montero. En un despliegue ofensivo dominante, Barcelona selló una victoria contundente por 7-2 frente a Racing de Santander, reafirmando su buen momento en la temporada.

Goleada y superioridad táctica

El marcador comenzó a moverse a los 8 minutos, cuando João Pedro, Cavaco Cancelo marcó el primer gol tras asistencia de Lamine Yamal, Nasraoui Ebana. Luego, Raphael, Dias Belloli anotó de penal a los 25 minutos. A los 30 minutos, Maguette, Gueye descontó para la visita tras asistencia de Asier, Villalibre, quien a los 36 minutos convirtió un gol en contra. Antes del descanso, a los 42 minutos, Raphael, Dias Belloli marcó el cuarto tras asistencia de Dani, Olmo. En el complemento, Yassir, Zabiri anotó para el visitante a los 65 minutos, pero Raphael, Dias Belloli amplió de penal a los 67. Finalmente, Gabriel Fernando, de Jesus (79') y Lamine Yamal, Nasraoui Ebana (89', asistencia de Karim, Adeyemi) sentenciaron la goleada. Ambos equipos plantearon esquemas distintos, con Barcelona utilizando un 4-3-3 frente al 4-1-3-2 presentado por Racing de Santander.

Cambios y disciplina

El desarrollo del partido estuvo marcado por numerosas sustituciones. A los 45 minutos, Barcelona debió reemplazar a Joan, García por lesión, ingresando Wojciech, Szczesny. Por su parte, Racing de Santander realizó ajustes tácticos importantes al 59' tras la lesión de Pedro Felipe, de Jesus Gomes. El encuentro también registró amonestaciones: en el local vieron la tarjeta amarilla Lamine Yamal, Nasraoui Ebana, Karim, Adeyemi y João Pedro, Cavaco Cancelo, mientras que en la visita fueron amonestados Pedro Felipe, de Jesus Gomes y Yassir, Zabiri.

Estadísticas del encuentro

La superioridad de Barcelona se reflejó en las métricas finales, evidenciando el control total del juego:

Posesión: Barcelona registró un 69,4% contra un 30,6% de Racing de Santander .

registró un contra un de . Disparos: El conjunto local acumuló 30 remates totales contra solo 5 de la visita.

remates totales contra solo de la visita. Efectividad: Barcelona logró 9 tiros a puerta, mientras que Racing de Santander alcanzó los 3 .

logró tiros a puerta, mientras que alcanzó los . Balón detenido: El equipo local dominó con 18 tiros de esquina.

Barcelona venció por 7-2 a Racing de Santander como Home, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p121145', 'player_name': 'João Pedro, Cavaco Cancelo', 'minute': '8', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '25', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p212770', 'player_name': 'Asier, Villalibre', 'minute': '36', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Own', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '42', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p179370', 'assist_player_name': 'Dani, Olmo'} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '67', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p205651', 'player_name': 'Gabriel Fernando, de Jesus', 'minute': '79', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , {'player_id': 'p593109', 'player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana', 'minute': '89', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p453750', 'assist_player_name': 'Karim, Adeyemi'} , mientras que para Racing de Santander los goles fueron marcados por {'player_id': 'p572069', 'player_name': 'Maguette, Gueye', 'minute': '30', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p212770', 'assist_player_name': 'Asier, Villalibre'}, {'player_id': 'p652987', 'player_name': 'Yassir, Zabiri', 'minute': '65', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Spotify Camp Nou, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Barcelona suma 18 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que Racing de Santander tiene 7 unidades, en la 10 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Barcelona y Racing de Santander en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.