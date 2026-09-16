Qué pasó en el Morumbí: gritos, empujones, golpes y la locura de San Pablo contra Leandro Paredes

El desenlace del partido fue más caliente de lo esperado. En el estadio Morumbí, Boca dio un golpe con la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana y los jugadores de San Pablo se descontrolaron cuando vieron a Leandro Paredes festejar. Incluso, algunos medios brasileños aseguran que el jugador de Boca le gritó en la cara la victoria a Domingos Duarte y eso desató el furia de los locales, que hasta tomaron del cuello al capitán xeneize.

Cuando el árbitro uruguayo Gustavo Tejera anunció el final del partido, todo se descontroló. Paredes tenía muy cerca a Duarte, se dio vuelta y fue a buscar al defensor de San Pablo para gritarle la clasificación de Boca a las semifinales. Esa actitud provocadora fue advertida por el resto de los jugadores brasileños, que fueron encima del volante argentino. El delantero Ryan lo llegó a tomar del cuello; Marcos Antonio, le dio un manotazo en la cara; luego, el propio Duarte le dio un golpe en la panza en medio del tumulto.

Un final caliente en el Morumbi

Paredes no reaccionó, intervinieron inmediatamente sus compañeros y el capitán de Boca levantó los brazos con evidentes gestos de no querer pelear, pero con cierto aire burlón. Y el malestar con Paredes, según explican algunos medios locales, tiene origen en el festejo del jugador xeneize tras el gol de Leandro Lozano: habría celebrado con un gesto marcado frente a los hinchas locales. Desde ese momento, el clima se encendió entre jugadores, cuerpo técnico y sectores del público.

La palabra de Paredes

Leandro Paredes evitó entrar en la controversia y no habló acerca del momento tenso que se vivió en el Morumbi. El capitán de Boca valoró el desempeño colectivo ante un rival muy duro y como visitante: “Vinimos a esto, a clasificarnos y a hacer un partido como el que hicimos. Hoy lo hicimos muy bien acá también. Queríamos ganar, pero lo importante es estar en las semifinales”.

Leandro Paredes, craque e capitão do Boca Juniors, foi o alvo de alguns jogadores do São Paulo após a eliminação da equipe brasileira em pleno Morumbis.



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Además, Paredes habló acerca del plan de Boca para jugar en Brasil y cómo obtuvieron la clasificación: “Fuimos a presionar alto, cuando tuvimos que jugar, jugamos, y cuando la tuvimos que cuidar y ser inteligentes, lo hicimos. Cuando tuvimos que meter, lo hicimos. Era una prueba de madurez y lo hicimos muy bien”.

Gorosito, Paredes, Delgado y Flores, experiencia y juventud en Boca. (AP Photo/Andre Penner) Andre Penner - AP

Tras este pasaporte a las semifinales, en las que se medirá con Vasco Da Gama, primero en la Bombonera y la revancha será en Rio de Janeiro, comienza a multiplicarse por la expectativa por la posibilidad que tiene por delante el equipo de tratar de conquista cinco títulos en lo que resta del año. Frente a ese escenario, Paredes fue muy claro acerca de las metas que se trazó el grupo: “Tenemos que pelear todo lo que estamos jugando porque somos Boca y así tiene que ser”.