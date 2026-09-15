Se firmó la venta del Argentina Open y la ATP ya tiene autonomía en su “optimización del calendario”

El torneo de tenis más importante de la Argentina, el ATP 250 de Buenos Aires, realizado desde 2001, tiene nuevo propietario. La firma de la operación se concretó en los últimos días en Nueva York, durante el US Open, según confirmó LA NACION. De esta manera, el certamen porteño dejará de pertenecer a la empresa Tennium, que era la propietaria mayoritaria desde el segundo semestre de 2017, y la licencia pasará a la propia ATP, que está en un proceso de readaptación del calendario de 2028, a partir del nacimiento y (resonante) ingreso del décimo Masters 1000, en Arabia Saudita.

Tal como adelantó este medio en junio pasado, la venta ya estaba “aprobada” y únicamente faltaba la firma, una acción que se aplazó hasta estos días sólo por cuestiones impositivas del calendario en el hemisferio norte. Según distintas fuentes, la transacción se realizó con los fondos que recibe la ATP desde SURJ, la división deportiva del fondo soberano de inversión de Arabia Saudita. Y Tennium, la compañía con sede central en Barcelona, seguirá operando el torneo por cinco años, con una opción de cinco temporadas más.

Andrea Gaudenzi, el extenista italiano que preside la ATP desde 2020, junto con Martín Jaite, director del ATP de Buenos Aires

Al respecto, consultado por LA NACION, un portavoz de la ATP declaró: “La ATP está llevando a cabo un proceso más amplio de optimización del calendario, que incluye planes para introducir un décimo torneo ATP Masters 1000 a partir de 2028. Dicho esto, la ATP no hace comentarios sobre transacciones privadas entre terceros relacionadas con la propiedad de torneos”.

Y añadió, dándole valor al torneo porteño: “Argentina es un mercado tenístico importante con una rica historia en este deporte, y esperamos que el torneo ATP 250 de Buenos Aires continúe celebrándose en los próximos años”.

Kristoff Puelinckx y Martín Hughes, ejecutivos de Tennium, la empresa que continuará operando el torneo de Buenos Aires pese a la venta a la ATP Argentina Open

¿El torneo, ahora sí, cambiará de superficie? Todo indica que así será. El paso del polvo de ladrillo a la superficie dura es algo que toma cada vez más fuerza (lo mismo pretende, desde hace años, el ATP 500 de Río de Janeiro). En principio se pensaba para 2029, pero ahora no se descarta que esa modificación se produzca en 2028.

Lo que no está previsto es que el Argentina Open cambie de fecha: continuará disputándose en febrero. Y tampoco mudará su locación: permanecerá en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (hay un contrato firmado hasta 2033). Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, visitó el torneo porteño en febrero pasado y, es muy probable que, en la próxima edición, en 2027 (o incluso hasta podría ser antes del torneo), haya nuevas visitas de funcionarios de la ATP.

Andrea Gaudenzi estuvo en el BALTC siguiendo la final del Argentina Open 2026, acompañado por el español Pablo Andújar, miembro del board de la ATP Sergio Llamera/Argentina Open

Al manejar las licencias de los torneos, lo que busca la ATP es tener autonomía en sus decisiones y profundizar la estrategia de eliminar más eventos 250 de los que ya quitó, confirmar nuevos upgrade a categoría 500 y potenciar el rediseño del circuito colocando la atención en los eventos que entregan más puntos y dinero en premios, los Grand Slams y los -ahora nueve, diez desde 2028- Masters 1000. En ese rediseño, hay dos torneos mexicanos que saldrían del calendario: el 500 de Acapulco y el 250 de Los Cabos, ambos sobre superficie dura. En ese sentido, al menos por ahora, el Argentina Open no corre peligro y la posibilidad de crecer de categoría (de 250 a 500) sigue siendo una posibilidad futura. El anuncio del calendario ATP 2028 se haría en breve.

El italiano Flavio Cobolli, actual número 7 del mundo, una de las figuras que llegaría al ATP de Buenos Aires para 2027 Seth Wenig - AP

El torneo de Buenos Aires empezará a anunciar jugadores para la edición 2027 en las próximas horas. Y se espera que haya algunas caras nuevas. Una posibilidad muy firma es la llegada del italiano Flavio Cobolli, actual 7° del mundo, que ya confirmó su presencia en el Río Open, que se jugará luego de Buenos Aires, desde el 13 hasta el 21 de febrero.