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Boca Juniors venció por 3-1 a Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de la semifinal del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Vasco da Gama y Boca Juniors disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Vasco da Gama y Boca Juniors disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Boca Juniors venció por 3-1 a Vasco da Gama como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Para Boca Juniors los goles fueron marcados por Di Lollo , Merentiel , Paredes , mientras que para Vasco da Gama el gol fue marcado por Rodríguez. El cotejo se disputó en el estadio Estadio do Maracanã, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Ficha del partido

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