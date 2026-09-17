Botafogo venció 3-2 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro vibrante disputado el 16 de septiembre de 2026, Botafogo se impuso ante Grêmio por 3-2 en el Estádio Olímpico Nilton Santos. El partido, que comenzó a las 19.30, contó con el arbitraje de Edina Alves Batista. A los 30 minutos, Danilo, dos Santos de Oliveira abrió el marcador para el conjunto dueño de casa tras una asistencia de Álvaro, Montoro. Sin embargo, Jovane Eduardo, Borges Cabral igualó transitoriamente para la visita a los 36 minutos. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, Álvaro, Montoro anotó el segundo tras recibir un pase de Victor Alexander, da Silva, y posteriormente, a los 79 minutos, Danilo, dos Santos de Oliveira estiró la ventaja con su segundo gol personal, nuevamente asistido por Álvaro, Montoro. Sobre el final, a los 88 minutos, Gustavo, Martins de Souza Santos descontó para Grêmio tras un envío de Mateus, Cardoso Lemos Martins, aunque no fue suficiente para alterar el resultado definitivo.

Desarrollo táctico y cambios clave

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, un 4-2-3-1, buscando controlar el mediocampo. A lo largo del complemento, los entrenadores realizaron diversas variantes para intentar inclinar la balanza. En Botafogo, destacan los ingresos de Danilo, Pereira da Silva y Gabriel, Pereira Justino al comenzar la segunda etapa, mientras que Grêmio apostó por refrescar su ataque con la entrada de jugadores como Martin, Braithwaite y Matheus, Nascimento de Paula cerca de los 60 y 78 minutos respectivamente. En cuanto a la disciplina, Mathías, Villasanti fue amonestado en Grêmio a los 77 minutos por disidencia, mientras que Danilo, dos Santos de Oliveira vio la cartulina amarilla en Botafogo sobre el final, a los 93 minutos, por pérdida de tiempo.

Estadísticas del encuentro

A pesar de la derrota, Grêmio dominó la tenencia de la pelota con un 64% de posesión frente al 36% de Botafogo. El conjunto visitante intentó revertir la situación con 13 tiros totales, aunque solo 3 fueron a puerta. Por su parte, Botafogo mostró una mayor eficacia ofensiva, logrando 10 remates de los cuales 7 tuvieron dirección de arco, lo que explica su capacidad para concretar las tres conquistas que le dieron la victoria. Ambos equipos igualaron en la cantidad de tiros de esquina, registrando 3 cada uno.

Análisis final

La victoria de Botafogo por 3-2 en esta fecha 21 del certamen refleja un trabajo táctico preciso frente a un Grêmio que, si bien mantuvo la iniciativa con el balón, no logró contener las transiciones rápidas del local. Con este resultado, el equipo ganador se afianza en su rendimiento durante una instancia clave de la temporada, mientras que el elenco visitante deberá ajustar sus desatenciones defensivas tras los tres goles recibidos en el Estádio Olímpico Nilton Santos.