Brasil venció 4-2 a Australia, por amistoso internacional

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 a las 07.00 en el Suncorp Stadium, bajo el arbitraje de Yusuke Araki. En un compromiso vibrante, Brasil logró imponerse ante Australia por 4-2. A los 3 minutos, Vanderson, de Oliveira Campos abrió el marcador para el equipo visitante tras una asistencia de Gabriel Morais, Silva Bontempo. Posteriormente, a los 28 minutos, Alessandro, Circati empató para los locales, y poco después, a los 33 minutos, Connor, Metcalfe dio vuelta el resultado tras una asistencia de Alessandro, Circati. Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo, a los 45 minutos, Raphael, Dias Belloli igualó el marcador mediante un tiro penal. Ya en la segunda mitad, a los 69 minutos, Bruno, Guimarães Rodriguez Moura puso el 3-2 tras una asistencia de Endrick Felipe, Moreira de Sousa, y finalmente, a los 80 minutos, Vinícius José, Paixão de Oliveira Júnior sentenció el 4-2 definitivo desde los doce pasos.

Desarrollo táctico y movimientos estratégicos

Ambos equipos saltaron al campo con esquemas tácticos diferenciados: Australia se presentó con un 5-4-1, mientras que Brasil optó por un 4-3-3 más ofensivo. El dinamismo del encuentro obligó a ambos entrenadores a mover sus piezas. En la visita, a los 45 minutos, ingresó Endrick Felipe, Moreira de Sousa en lugar de Raphael, Dias Belloli para dar frescura al ataque. Por el lado de Australia, a los 69 minutos, se produjo el ingreso de Riley, McGree por Connor, Metcalfe buscando mayor profundidad. El juego físico también dejó marcas, con amonestaciones clave para Gabriel, dos Santos Magalhães por el lado brasileño y Nestory, Irankunda y Harry, Souttar por el australiano, quienes fueron sancionados por infracciones y reclamos.

Estadísticas del encuentro

El dominio de las acciones se vio reflejado en los números finales. Brasil mantuvo una mayor posesión del balón con un 51,4% frente al 48,6% de Australia. La contundencia ofensiva fue la gran diferencia de la jornada, ya que los brasileños generaron un total de 18 tiros, con 8 disparos a puerta, mientras que los australianos registraron 8 tiros totales con apenas 2 a puerta.

Análisis final de la jornada

En cuanto al juego aéreo y la pelota parada, Brasil también mostró una ligera superioridad al acumular 6 corners, superando los 4 ejecutados por Australia. El resultado de 4-2 refleja la eficacia de Brasil en los momentos críticos, especialmente a través de las ejecuciones desde el punto penal que terminaron por inclinar la balanza a su favor en este duelo internacional disputado en suelo australiano.