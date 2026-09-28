Enner Valencia, el goleador que en 23 minutos sepultó los cuestionamientos para convertirse en el “Superman” que necesitaba Boca

Once minutos del segundo tiempo, con el resultado 0-2, el director técnico Rodolfo Arruabarrena ensaya dos cambios. Enner Valencia, el goleador histórico de Ecuador, reemplaza a Alan Velasco. La urgencia por remontar el marcador y la carrera contra el reloj, dos adversarios más con los que debía lidiar Boca y, en particular, el artillero, cuestionado y observado por los hinchas. Los flojos rendimientos, la condición física, el penal errado en la definición ante Vélez... las objeciones que pesaban sobre Superman.

El apodo se hizo viral en su país, pero con los xeneizes, el delantero, de 36 años, parecía estar bajo el efecto de la kryptonita, el material radioactivo ficticio que debilitaba al superhéroe. En el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina, Valencia se volvió a calzar la capa y en 23 minutos, desde los 27 hasta los 50 del segundo tiempo, con tres remates de cabeza desató el vendaval de goles, se redimió ante los simpatizantes y se erigió como el protagonista de la jornada y del mata-mata con Racing.

En la Copa Argentina, Enner Valencia había fallado su penal en la definición con Vélez; en Rosario firmó los tres goles en el triunfo de Boca sobre Racing Marcelo Manera - LA NACION

Un héroe insospechado para un juego pasional. Un actor que no figuraba en el libreto original y se impuso a fuerza de sus definiciones como una figura estelar. Un N°9 con antecedentes intachables en la red en su extensa trayectoria, aunque Boca es un equipo que devora artilleros y nombres rutilantes en esa posición: el uruguayo Edinson Cavani, el último jugador que arribó con chapa internacional –con paso por Paris Saint-Germain y Manchester United, como equipos destacados- y que con la camiseta azul y amarilla no logró trascender, repetir la mágica aventura que desarrolló en las ligas europeas. Ante ese escenario se paró Valencia, que el 9 de agosto pasado firmó contrato por 18 meses y que tuvo como último club Pachuca (México). Boca necesitaba un futbolista explosivo, con presencia, que alimentara ilusiones, aunque no cumplió las expectativas en el reciente Mundial y eso se presentaba también como una mochila extra.

En la Copa del Mundo, Valencia, que venía de superar un esguince en el tobillo y una molestia muscular en el gemelo, no logró sobresalir en la estructura que diseñó Sebastián Beccacece: Ecuador fue eliminado por México en los 16avos de final y el goleador, que recibió el apoyo del seleccionador, que lo alineó entre los titulares en los cuatro encuentros, no aportó entre los anotadores. Con 45 días de inactividad, se unió a Boca, que nueve días después de la firma del contrato lo presentó en la goleada ante Recoleta (Paraguay), en el desquite de los 8avos de final de la Copa Sudamericana. Por el torneo internacional también acumuló 10 minutos en la serie con San Pablo, aunque no sabe de festejos.

Facundo Cambeses, en el piso, comienza a sufrir el poder de fuego de Enner Valencia autor de los tres goles de Boca sobre la Academia en el Gigante de Arroyito Marcelo Manera - LA NACION

Ausente ante Vélez y Platense, frente a Racing se estrenó en el torneo Clausura 2026. La Academia parecía ser una señal en su destino. Apenas 13 minutos y una oportunidad desperdiciada, tras un contraataque, despertaron entusiasmo, pero también recelo. En la Liga Profesional tiene un solo juego como titular –frente a Gimnasia de Mendoza- y también un gol: el segundo en el triunfo 3-1 frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero. Una estocada de artillero: amago, desmarque y la definición, con el pie izquierdo y ante el arco vacío, tras la asistencia de Dylan Gorosito. Era una caricia, después de fallar el penal ante Vélez, en los 8avos de final de la Copa Argentina y de quedar fuera de la lista de convocados en el clásico con San Lorenzo, a causa del límite del cupo de extranjero que generó controversias ante el Fortín...

Un trotamundos que se inició en las categorías formativas de Deportivo Caribe Junior y en 2008 se unió a Emelec, donde debutó bajo el mando de Jorge Sampaoli. Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahce, Inter de Porto Alegre, segundo ciclo en Pachuca... la hoja de ruta antes de Boca. El largo periplo necesitaba de una tarde consagratoria con los xeneizes, aunque Valencia intentaba no desesperarse, era consciente de que la paciencia se agota y los simpatizantes con el murmullo marcaban el descontento. “Tener alternativas en el banco facilita mucho mi trabajo. Es un chico que se hace querer mucho. Los compañeros están contentos. A él y a todos nos vienen bien los tres goles”, comentó Arruabarena, después de la agónica victoria en Rosario, sobre la actuación de Superman.

El N°13, el que acompaña la campaña de Enner Valencia, el máximo goleador de la selección de Ecuador que fue la figura en la clasificación de Boca en la Copa Argentina Marcelo Manera - LA NACION

Un córner ejecutado por Lautaro Blanco y Valencia se impuso con un salto perfecto para conectar de cabeza, libre de marca, y batir a Facundo Camabeses. En 16 minutos, Superman iniciaba el rescate de Boca para componer un mágico unipersonal. El colombiano Sebastián Villa, que ingresó en la misma ventana de cambios, lo asistió para que quien lleva la camiseta con el N°13 en la espalda igualara el resultado. En el recorrido de la jugada, el árbitro Andrés Gariano ni el VAR –Lucas Novelli- observaron un leve contacto que Racing reclamó del ecuatoriano sobre Marcos Rojo. El goleador provocaba el segundo impacto, emparejaba el marcador, devolvía a Boca la calma, aunque tenía tiempo para representar un episodio más.

El resumen del triunfo de Boca con los goles de Enner Valencia

“Le voy a dar el premio del mejor jugador a Valencia. Era muy injusto si perdíamos este partido”, señaló Leandro Paredes, el referente máximo de Boca, tras el triunfo. “Es la grandeza de Paredes, es un capitán que está detrás de cada uno para que estemos bien. El gesto que hizo demuestra la personalidad que tiene”, devolvió el goleador, que se llevó la pelota como recuerdo después de anotar el hat-trick, el séptimo de su carrera.

“Pasé momentos difíciles, pero sabía que viniendo a Boca iba a ser así, porque sé lo que es jugar en equipos grandes. Cuando llegué, estaba parado desde el Mundial y sabía que me iba a costar arrancar, pero no es una revancha. Estoy trabajando para tratar de ayudar al equipo. Estamos peleando cada campeonato y sabemos que lo podemos lograr, y vamos por eso”, apuró, mientras miraba a la tribuna y se deleitaba con el festejo de los hinchas: “Esto es inolvidable, entre las cosas más lindas de mi carrera. Está entre los primeros lugares de cosas que me pasaron. Mirá lo que es: terminó el partido hace media hora y la gente sigue cantando. Esto es lo lindo del fútbol, esto es lo que te hace vivir Boca”.

Festeja Boca en el Gigante de Arroyito: con Enner Valencia como figura, los xeneizes se clasificaron para las semifinales, donde jugarán con Banfield Marcelo Manera - LA NACION

En el noveno partido con la camiseta azul y amarilla, Valencia desató el nudo del partido y enseñó que todavía tiene poder de fuego: tres impactos, el tercero después de una asistencia del chileno Carlos Palacios, y provocó el estallido. En 23 minutos, tres veces remató al arco y todas las pelotas fueron goles. Séptimo hat-trick de su carrera, aunque no anotaba uno desde el 29 de enero de 2023, con la camiseta de Fenerbahce, de Turquía. Con la camiseta de Boca, Superman desea ser otra vez aquel superhéroe que irrumpió en el fútbol ecuatoriano.