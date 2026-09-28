Quién es Mexx Meerdink, el delantero que Xavi le mostró al mundo y le regaló la primera victoria como DT de Países Bajos

En los Países Bajos, el futuro de Mexx Meerdink se visualiza hace tiempo. Es un nombre presente en la habitualidad de la Eredivisie, la liga neerlandesa, desde hace ya más de tres años. Para el mundo, en cambio, pasó inadvertido, quizás, hasta estas últimas horas. Allí es exactamente donde se centra la tarea de un seleccionador: estar donde el resto, a veces, no. Siendo español, para Xavi, entrenador del combinado naranja, el reconocimiento, entonces, es doble. A un mes de ponerse a cargo, puso el ojo en un protagonista que ya le da réditos. Y que, como se lo anticipó tras su doblete en el 2-1 a Serbia de este domingo, más de media Europa lo está descubriendo con sorpresa.

Una selección con una dinámica que, se conoce, difícil de descifrar. Suelen sobrarle estrellas, pero ninguna en el escudo de su camiseta. La eterna promesa de los títulos mundiales viene de una Copa del Mundo aún más decepcionante de lo que suele ser. A ese desafío se atrevió Xavi Hernández, dispuesto a dejar una huella. En estas dos primeras fechas de la UEFA Nations League remarcó, mediante la apuesta en Meerdink, que no le tiembla el pulso para que un convocado se imponga por sobre otro, cualquiera sea su currículum.

El Países Bajos de Xavi necesitó del doblete del delantero que es convocado por primera vez para vencer a Serbia. Darko Vojinovic - AP

El atacante nacido en la ciudad de Alkmaar un 24 de julio de 2003 ingresó por la ventana. La que le abrió Donyell Malen, el delantero que pasa un gran momento y hace estragos junto a Paulo Dybala en Roma, pero que debió bajarse sobre la hora de la citación por molestias en una rodilla. Podría haber sido para el histórico Memphis Depay, pero su tenso momento en Corinthians le bajó el pulgar; o un hueco para Wout Weghorst, el “Andá pa’ allá bobo” que bautizó Lionel Messi en Qatar 2022, pero no. El español deseó frescura, renovación. Y Mexx fue un sí rotundo.

Sin embargo, su primer arribo al combinado neerlandés no sólo sorprendió a quienes no tenían anotado su nombre, sino al propio Meerdink. Que en medio del llamado de Xavi ¡pidió explicaciones! “Me preguntó ‘¿por qué yo? ¿por qué me elegiste?’ y le dije ‘porque hacés goles’. Se rio porque creo que esperaba alguna larga explicación táctica. ‘Sos un delantero: no te estoy llamando para resolver problemas en el medio campo. Entrá al área y, cuando llegue la pelota, hacé que yo parezca inteligente’”, detalló Xavi el intercambio tras el triunfo en Belgrado.

Con personalidad, el delantero de 23 años hizo su estreno en la red para el seleccionado naranja desde los doce pasos. Darko Vojinovic - AP

Pero lo que podría haber sido una charla apenas anecdótica, conscientes ambos del significado de la rueda de auxilio, terminó siendo una indicación. Porque más valor tiene el hecho de apostar por él verdaderamente. El jueves, ante Alemania, Brian Brobbey sufrió una lesión en los 35 minutos iniciales y Xavi no dudó en señalar al de 23 años para que debutara: “Cuando lo vi renguear, por dentro pensé ‘¿va a pasar ya?’. Xavi transmite mucha pasión y eso lo sienten los jugadores", lo elogió Meerdink a su entrenador tras aquella jornada, en la que tuvo la posibilidad de empujar la pelota en el área chica, pero definió mordida y la terminó derrochando.

Este domingo, ante Serbia, tendría su redención. Se insiste: ante otra baja, Xavi podría haber elegido, por ejemplo, a Noa Lang, futbolista de 27 años de Nápoli para probar variantes, pero insistió. Mexx Meerdink tuvo su primera titularidad. Y convirtió dos goles que no olvidará: abrió el resultado con un penal y, tras el empate de Luka Jovic, cruzó un remate con zurda a falta de 20 minutos. Devolución de confianza inmediata para la primera victoria del DT en Países Bajos. Incluso, con la complejidad de que a los 17 del primer tiempo lidió con otra baja: nada menos que la de Cody Gakpo, suplantada por Ruben van Bommel (22 años), hijo del ex mediocampista Mark. Un comienzo con caras nuevas.

Ante Alemania estuvo cerca de convertir el 1-1 antes de lo que ocurrió, pero falló frente al arco y este domingo se tomó revancha. Martin Meissner - AP

“Lo puse de titular porque si llamás a un jugador por lo que hace, tenés que ser lo suficientemente valiente para dejarlo hacer. Cuando Gakpo se lesionó y, entonces, hay más responsabilidad en un chico debutante. Hablé con Mexx y le dije: ‘No empecés a pensar que ahora tenés que ser Cody: seguí siendo Mexx’”, agregó a la trama el catalán.

El atacante de AZ Alkmaark aprovechó las oportunidades para una segunda revancha: en octubre de 2025, de la mano de Ronald Koeman, el anterior director técnico, había tenido una primera llamada al seleccionado, pero una molestia lo obligó a dejar el predio y a postergar el debut hasta estos días.

“Cuando hizo los goles, miré a Ruud [van Nistelrooy, su ayudante] y le dije: ‘Este chico va a hacer que parezca que sabíamos exactamente lo que hacíamos’”, adhirió, primero, con risas. Luego, con seriedad: “En serio, me gustan los delanteros como él, hoy hay menos. Todos quieren que el delantero baje al medio campo, combine, cree, presione, se convierta en otro número diez. Mexx quiere el gol. A veces el fútbol no necesita ser más complicado que eso”, tuvo tiempo para ejemplificarlo dentro de su análisis global.

Mexx Meerdink se formó en AZ Alkmaar y fue el goleador en la UEFA Youth League que lo llevó hasta la Bombonera. AZ Alkmaar

Dentro de sus años de formación en AZ, Meerdink fue noticia por sobresalir en la UEFA Youth League 2022/2023, la Champions de los jóvenes. Fue el máximo artillero, con nueve goles en seis partidos que le permitieron a su equipo ser el campeón de Europa. Y, en consecuencia, jugar hace tres años la Copa Intercontinental Sub 20 en... ¡la Bombonera! Aquel partido jugado con público xeneize y que el equipo de Silvio Rudman ganó por penales tuvo en el campo de juego al hombre que hoy se luce con la camiseta naranja número 17.

Otra de las curiosidades pasan por el legado. Su padre, Martijn, sufrió demasiadas lesiones que no le permitieron una carrera destacada, pero sí debutar en la selección neerlandesa: hace 20 años jugó su único encuentro al momento de pertenecer al mismo club en el que está su hijo.

El compacto de Serbia 1 vs. Países Bajos 2

Tras el doblete fue a agradecerle a Xavi por la oportunidad. Aunque el DT quiere enseñarle los pasos: “Le dije: ‘No me lo agradezcas todavía. Mañana, la mitad de Europa te descubrirá, la gente mencionará clubes grandes y te llamarán, probablemente, el futuro del fútbol holandés. Dos goles pueden presentarte, pero lo que hacés después es lo que decide si el mundo te recuerda. Así que marca otra vez”.

Con ese mensaje despidieron la jornada redonda, a la espera de visitar a Grecia el jueves y recibir en Ámsterdam a Serbia, el siguiente domingo, por la misma competición. Con la convicción de que Mexx Meerdink ya hace sonar teléfonos.