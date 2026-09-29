Bulgaria empató 0-0 con Estonia, por la UEFA Nations League

El encuentro, correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Nations League, se disputó el 29 de septiembre de 2026 a las 15.45 en el Hristo Botev Stadium, Plovdiv. Ante la atenta mirada del árbitro Goga Kikacheishvili, Bulgaria y Estonia no lograron romper el cero en un partido que finalizó sin goles.

En el plano táctico, los entrenadores presentaron propuestas diferenciadas. Bulgaria se plantó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Estonia optó por una estructura más conservadora de 5-3-2. La intensidad se reflejó en la disciplina, con varias amonestaciones: por el lado local vieron la tarjeta amarilla Dimitar Velkovski, Borislav Tsonev y Kristian Dimitrov, mientras que en la visita fueron amonestados Maksim Paskotsi y Patrik Kristal. En la segunda parte, los bancos de suplentes buscaron soluciones, destacando el ingreso de Frank Liivak en Estonia a los 74 minutos debido a la lesión de Robi Saarma.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio de la pelota fue mayoritariamente para Bulgaria, que registró un 55,2% de posesión frente al 44,8% de Estonia. A pesar de este control, el conjunto local fue más incisivo en ataque, acumulando un total de 17 disparos, aunque solo 2 de ellos fueron con dirección a portería, igualando en efectividad a la visita, que concretó 2 remates a puerta sobre un total de 6 intentos.

Disputa territorial y control

Ambos equipos mostraron paridad en la generación de jugadas de pelota parada, registrando 6 tiros de esquina cada uno. Si bien Bulgaria intentó romper la igualdad durante toda la segunda mitad con múltiples variantes tácticas, la defensa de Estonia se mantuvo firme, cerrando un 0-0 que reparte unidades en el Grupo C4 de esta edición de la UEFA Nations League.