Vojvoda habló de su salida de Racing: “Yo estaba firme, fue una decisión del club”

Pasaron pocas horas como para que la herida cicatrice. Racing vivió el domingo una de las jornadas más tormentosas de los últimos años en la tarde-noche de Rosario. La dolorosa derrota en el final ante Boca por 3 a 2 -luego de ir ganando 2-0-, que lo sacó de la Copa Argentina, dejó secuelas. La más importante: la salida del director técnico, Juan Pablo Vojvoda, anunciada a la mañana siguiente mediante un comunicado.

El entrenador no pudo dar su parecer luego del partido. Su conferencia de prensa fue suspendida. Este martes, Vojvoda habló con Dsports Radio, donde aclaró que la decisión del silenzio stampa tras la derrota no fue idea suya. “Yo no tenía problemas en hablar. Me enteré después. Fue una decisión del club. Les dije a los dirigentes que yo no tenía problema en salir y dar la cara. No me iba a esconder por un resultado. Yo estaba dolido, los dirigentes también, y los jugadores… imagínate ese vestuario. Sigo lastimado, golpeado”, admitió.

“Todavía le estoy dando vueltas a los tres cabezazos en el área", confesó Vojvoda Marcelo Manera - LA NACION

Las formas de la derrota fueron el mazazo final para un técnico que llegaba golpeado sobre todo por la poca cosecha de puntos: apenas 8 de 30 en la Liga Profesional. “Fue muy duro. Ir ganando 2-0, que faltaran 10 segundos para que terminara el partido. Habíamos planteado un plan de juego que se siguió hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo, hasta que empezaron a venir los goles de Boca. Intentamos incomodar a Paredes, no con una marca individual, sino con un pasamanos”. Y confesó: “Todavía le estoy dando vueltas a los tres cabezazos en el área. Me hago responsable, como se hacen responsables los jugadores también”.

Vojvoda, que quedó fuera del club luego de apenas 13 partidos, detalló algunos pormenores de su desvinculación. “Fue una decisión del club, la acepté. Ellos también tienen su voz y la decisión. Soy un empleado. Yo estaba firme, pero entendía la situación. No voy a ser una traba para Racing”, dijo y agregó: “Yo soy del fútbol y entiendo los momentos de los clubes. En su momento dije que no iba a abandonar a mis jugadores. Decir una cosa y hacer la otra no me hacía sentir cómodo. El trabajo puede ser bueno, pero los resultados no se estaban consiguiendo”.

Este martes se espera que Vojvoda pase a despedirse del plantel, que ya se entrenará a las órdenes de Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued, que hasta el fin de semana estaban a cargo de la reserva.