España vs. Croacia, EN VIVO

En su primer partido como local después de la conquista del Mundial, España necesitó apenas un minuto para ponerse en ventaja ante Croacia. Lamine Yamal marcó el 1-0, tras una gran jugada que arrancó desde la izquierda con Marc Cucurella y pasó por una asistencia de primera de taco de Alex Baena, en Sevilla, y encendió desde el comienzo al público en el Ramón Sánchez Pizjuán.