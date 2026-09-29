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España vs. Croacia, EN VIVO

En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, de Sevilla, juega el campeón del mundo por primera vez como local tras su consagración

Lamine Yamal abrió el marcador desde el primer minuto de juego
Lamine Yamal abrió el marcador desde el primer minuto de juegoJAVIER SORIANO - AFP

España domina y busca ampliar la ventaja

España sostiene el buen comienzo ante Croacia y ya tuvo oportunidades para marcar el segundo. El equipo de Luis de la Fuente controla el desarrollo y, por el momento, es superior en Sevilla.

Yamal golpeó de entrada en la fiesta del campeón del mundo

En su primer partido como local después de la conquista del Mundial, España necesitó apenas un minuto para ponerse en ventaja ante Croacia. Lamine Yamal marcó el 1-0, tras una gran jugada que arrancó desde la izquierda con Marc Cucurella y pasó por una asistencia de primera de taco de Alex Baena, en Sevilla, y encendió desde el comienzo al público en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Comenzó el partido

Ya juegan España y Croacia en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla, por la segunda fecha de la UEFA Nations League.

La copa del mundo, otra vez ante los hinchas

Rodri, capitán de España y suplente ante Croacia, levantó la copa del mundo frente al público en el Ramón Sánchez Pizjuán. Hubo festejos en Sevilla antes del comienzo, en el primer partido de la selección española como local después de la conquista del Mundial.

Los equipos confirmados

El equipo de Luis de la Fuente: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Fermín López; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena.

El equipo de Slaven Bilic: Dominik Livakovic; Ivan Smolcic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Ivan Perisic; Josip Misic, Josip Sutalo, Mateo Kovacic, Petar Sucic; Dion Beljo y Mario Pasalic.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de España vs. Croacia

España y Croacia se enfrentan por la segunda fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. El partido se disputa en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con arbitraje de Serdar Gözübüyük, y se puede ver por ESPN y Disney+, además de seguir el minuto a minuto por LA NACION.

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