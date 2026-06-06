Canadá empató 1-1 con Republic of Ireland, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 5 de junio de 2026 a las 20.45 en el Stade Saputo, bajo el arbitraje de Pablo Camacho. En un duelo equilibrado, las acciones se definieron en ambas áreas. A los 23 minutos, Jake, O'Brien marcó en contra el primer tanto para Canadá, mientras que a los 60 minutos, Chiedozie, Ogbene selló el 1-1 definitivo para Republic of Ireland.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

El esquema planteado por ambos equipos mostró contrastes marcados: Canadá apostó por un 4-4-2, mientras que Republic of Ireland se paró con un 3-4-2-1. El juego se vio condicionado por la fricción, reflejada en las tarjetas amarillas vistas por Derek, Cornelius y Cyle, Larin en el inicio del complemento, sumado a la amonestación de Jamie, McGrath por demorar el juego. Ante la necesidad de variantes, ambos entrenadores movieron el banco masivamente: en el segundo tiempo, Republic of Ireland decidió el ingreso de Jamie, McGrath y Liam, Scales desde el vestuario para refrescar el mediocampo y la defensa.

Dominio estadístico vs. Eficacia

A pesar de haber mantenido una posesión del 66,5% frente al 33,5% de los visitantes, Canadá no logró capitalizar su dominio territorial. El equipo local acumuló 20 tiros totales, aunque solo 2 fueron a puerta, evidenciando dificultades en la definición final. Por el contrario, Republic of Ireland fue más quirúrgico, logrando 3 remates al arco sobre un total de 5 intentos, lo que les permitió sostener el empate hasta el silbatazo final.

La lucha por la posesión y el terreno

El partido destacó por la alta presión de los locales, que forzaron 12 corners contra 4 del rival, pero sin conseguir romper la paridad en el marcador. La disciplina táctica de Republic of Ireland, reforzada por una alta rotación de jugadores en los minutos finales, logró neutralizar los avances constantes de los canadienses, cerrando un empate que refleja la disparidad entre la posesión de balón y la efectividad ofensiva de ambos conjuntos en esta primera jornada.